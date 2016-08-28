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В США скончался последний Герой Советского Союза, проживавший на территории страны

Общество
28 августа, 19:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Степан Борозенец родился 20 августа 1922 года в селе Актюба на территории современного Казахстана. В октябре 1943 года он был направлен летчиком на 1-й Белорусский фронт
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НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Степан Борозенец - прославленный летчик времен Великой Отечественной войны и единственный Герой Советского Союза, проживавший на территории США, - скончался в пятницу городе Чикаго. Об этом сообщил ТАСС председатель Чикагской ассоциации ветеранов ВОВ Абрам Сагалович.

"Степан Борозенец умер в пятницу, 26 августа. Ушел из жизни легко, в своей постели", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что 22 августа герою Советского Союза исполнилось 94 года.

По словам Сагаловича, в последнее время Борозенец жил в доме престарелых, у него остался сын и внук Михаил, который тоже стал летчиком. "Так что династия продолжается", - подчеркнул председатель ветеранской ассоциации. Похороны Степана Борозенца состоятся в Чикаго во вторник, добавил он.

В американо-канадской ассоциации ветеранов воздушно-десантных войск бывших стран СССР, опекавшей Борозенца, сообщили ТАСС, что начали сбор пожертвований на сооружение памятника Герою Советского Союза, который планируется установить в Чикаго. "Мы хотим увековечить память единственного героя СССР в США", - сказал собеседник агентства. Он обратил внимание на то, что Борозенец был последним оставшимся в живых ветераном 569 штурмового авиационного полка, в составе которого прошел Великую Отечественную войну.

Глава Американской ассоциации ветеранов и инвалидов Второй Мировой войны из бывшего СССР Леонид Розенберг выразил соболезнования в связи с кончиной Борозенца. "Очень грустно, я сожалею и от своего имени, а также от имени наших ветеранов передаю глубокие соболезнования семье и близким этого человека", - заявил Розенберг ТАСС.

По его словам, на территории США осталось несколько тысяч инвалидов и ветеранов Второй Мировой войны, и с каждым годом их становится все меньше. "Уходят, каждый год уходят. Особенно в последние годы. Ветераны, инвалиды войны уже достигли предела, перешагнули через 90 лет", - добавил собеседник агентства.

Герой Великой Отечественной

Степан Борозенец родился 20 августа 1922 года в селе Актюба на территории современного Казахстана. В апреле 1941 года был призван на службу в Красную Армию, прошел военно-авиационную школу, а в октябре 1943 года направлен летчиком на 1-й Белорусский фронт. Борозенец осуществил более 100 боевых вылетов, уничтожив множество военной техники и объектов снабжения противника, неоднократно выполнял разведывательные полеты.

В июле 1944 года Ил-2 Борозенца был подбит, но он сумел посадить горящий самолет, получив при этом серьезные травмы лица и спины. В феврале 1945 года был ранен над территорией Польши, возвращаясь с боевого задания, когда эскадрилья штурмовиков была атакована группой немецких истребителей. Летчик вернулся в строй, а окончание войны встретил в Германии. 18 августа 1945 год ему было присвоено звание Героя Советского Союза за подвиг, проявленный при выполнении боевых заданий.

После Великой Отечественной войны Степан Борозенец продолжил военную службу и ушел в отставку в звании полковника в марте 1978 года. 9 мая 1995 году был участником Параде Победы в Москве, в том же году уехал в США на лечение и остался жить в Чикаго. При этом Борозенец сохранил российское гражданство.

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