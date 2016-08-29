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Приток китайских туристов в Забайкалье с начала года увеличился на 62,8%

Общество
29 августа, 3:58 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
В рамках межправсоглашения РФ и КНР в первом полугодии регион посетили 5411 человек
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© Егор Алеев/ТАСС, архив

ЧИТА, 29 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Свыше 5,4 тыс. китайских туристов посетили в первом полугодии Забайкальской край в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых турпоездках. Рост составил 62,8%, сообщили ТАСС в региональном департаменте туризма.

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"Количество туристов, посетивших регион в рамках межправсоглашения РФ и КНР, в первом полугодии - 5411 человек, что на 62,8% больше, чем за аналогичный период 2015 года", - сказали в ведомстве.

При этом отмечается, что в регионе разрабатывают проект госпрограммы по развитию внутреннего и въездного туризма на 2017-2025 годы, задачами которой станет развитие инфраструктуры и санаторно-курортного комплекса, продвижение возможностей Забайкалья на внутреннем и мировом рынках.

В Забайкалье уже несколько лет наблюдается рост числа иностранных туристов, 99% из которых - жители соседнего Китая. В 2014 году регион посетили 14 тыс. человек, в 2015 - почти 25 тыс. Зачастую гости проводят в России от одного до пяти дней. Туристов привлекают православные храмы и монастыри Читы, базы отдыха на Ивано-Арахлейских озерах и минеральный источник "Молоковка", города Забайкальск и Краснокаменск.

Особой популярностью у китайских туристов пользуются российские сувениры, шоколад, ювелирные изделия, часы и продукция известных мировых брендов.

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