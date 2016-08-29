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Успенский монастырь в Красноярске предложено сделать туристическим объектом

Общество
29 августа, 8:02 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 29, августа. /ТАСС
По словам председателя Заксобрания Красноярского края Александра Усса, "в летний период можно организовать красивый, осмысленный маршрут от речного вокзала в монастырь, а затем в Овсянку и Дивногорск"
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КРАСНОЯРСК, 29 августа. /ТАСС/. Успенский мужской монастырь в Красноярске, при котором открылся культурно-исторический центр (КИЦ), должен стать туристическим объектом. Об этом сообщил журналистам председатель Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс.

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"Это место должно стать туристическим. С сожалением смотрю, что региональный туризм развит плохо. Между тем, у нас убийственно шикарная природа. Я много где бывал и видел многое, но такой широты, такой неизведанности ощутить нельзя нигде. Поэтому то, что называется нашей обителью, должно стать важным туристическим местом. В летний период можно организовать красивый, осмысленный маршрут от речного вокзала в монастырь, а затем в Овсянку и Дивногорск", - сказал Усс.

Успенский мужской монастырь открылся в 1879 году, в советскую эпоху в монастырском комплексе размещались разные государственные учреждения, сохранившиеся строения разрушались. В 1992 году началось возрождение монастыря. К 2015 году на частные пожертвования здесь построен храм в честь иконы Божией Матери "Всецарица".

Накануне здесь открылся КИЦ "Успенский". На его базе организована работа клубов по декоративно-прикладному творчеству, запланированы художественные выставки, лекции, семинары и мастер-классы.

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