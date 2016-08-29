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Фестиваль "Русское поле" в Москве

Общество
29 августа, 10:09 UTC+3
28 августа в столице прошел праздник славянского искусства
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© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Участник показательных выступлений по джигитовке
Участник показательных выступлений по джигитовке
Участник показательных выступлений по джигитовке
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Участник показательных выступлений по джигитовке
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС

В воскресенье, 28 августа, в Москве прошел праздник славянского искусства "Русское поле".

"Русское поле" объединило в Московском музее-усадьбе "Царицыно" несколько десятков творческих коллективов из России, Сербии, Болгарии и Белоруссии.

Темой праздника стала Москва как хранительница традиций России. Гостей ожидали мастер-классы, лекции и спортивные игры, также они могли совершить водную прогулку по Верхнему Царицынскому пруду на деревянном судне, которое в точности воссоздали по образу древнерусских ладьей и ботиков.

Завершился праздник красочным фейерверком.

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