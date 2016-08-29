МЧС РФ окажет помощь Италии в преодолении последствий землетрясения

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. МЧС России окажет помощь Италии в преодолении последствий разрушительного землетрясения, произошедшего 24 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
"В Италию по запросу итальянских властей уже направлена оперативная группа МЧС для определения объема и вида необходимой помощи. Кроме того, Италия обратилась к МЧС с просьбой помочь в проведении оценки технического состояния зданий и сооружений, пострадавших от землетрясения", - сказал представитель ведомства. В ближайшее время МЧС направит в Италию четыре мобильных диагностических комплекса "Струна" для обследования зданий в районе землетрясения.
При помощи этих комплексов специалисты будут определять степень повреждения зданий, их устойчивость и возможность дальнейшей эксплуатации. Основу комплекса "Струна" составляют не имеющие аналогов датчики, работающие в широком диапазоне частот - от 0,1 до 150 Гц. Это позволяет различать колебания зданий любого качества и любой степени износа - от совсем новых до относящихся к аварийному жилому фонду, от высоток и промышленных дымовых труб до низких монолитных сооружений.
"Чувствительность комплекса настолько высока, что позволяет обнаружить даже прислонившегося к стене человека по биению его сердца, не говоря уже о колебаниях самого здания. После таких исследований возможно будет сделать однозначные выводы о состоянии дома или другого объекта и его пригодности", - пояснили в МЧС.
Мобильные комплексы "Струна" уже использовались в Италии весной 2009 года после землетрясения в городе Аквила. Тогда группа российских специалистов из восьми человек была единственной зарубежной командой, работавшей на месте трагедии. С помощью "Струны" они обследовали 21 жилой дом в Аквиле, а также несколько служебных зданий, уцелевших после землетрясения, общей площадью 90 тыс. кв. метров.
Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел 24 августа в 03:36 по местному времени (04:36 мск), затем последовал второй толчок магнитудой 5,4 и целая серия мощных афтершоков. Землетрясение, затронувшее обширную зону Апеннинского хребта, привело к значительным разрушениям. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 294 человека.