В Финляндии прошел первый чемпионат мира по битью ногами в стену

ХЕЛЬСИНКИ, 29 августа. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. В маленьком финском городе Керава, расположенном недалеко от столицы страны, прошел первый в истории чемпионат мира по битью ногами в стену. Идея организовать подобное мероприятие зародилась благодаря популярному в 1990-е годы в Финляндии сериалу "Сорванцы", герои которого в конце разных эпизодов часто проводили время, пиная стену ногами. События разворачивались именно в Керава. Местные жители поясняют, что это, вероятно, намек на то, что в городе не всегда есть чем заняться.

Первенство проходило в здании в центре Керава, которое скоро пойдет под снос. В первом чемпионате по пинанию стены приняли участие лишь пять человек, все они оказались представителями Финляндии. Между тем и многие другие финские экзотические состязания - по переноске жен, болотному футболу, метанию мобильных телефонов - тоже когда- то начинались на маленьких площадках, с небольшого числа участников и в отсутствии международной аудитории.

Задачей выступавших было в течение нескольких десятков секунд пинать разрисованную граффити стену под музыкальное сопровождение, а жюри из трех человек оценивало как акробатику, так и артистические навыки "спортсменов". По крайней мере, у двоих из пяти соревновавшихся финнов оказался за плечами солидный опыт занятия боевыми искусствами, но были среди них и те, кто пришел на чемпионат просто для развлечения. Так, например, выходивший на сцену последним Юкка-Пекка Бэкстрем покорил аудиторию и судей не пластикой, а тем, что выполнял пинки с душой и самоотдачей. Вероятно, именно он больше всего напомнил собравшимся героев телесериала, за что и получил третье место.

Победителем стал Тони Похьола, сумевший продемонстрировать несколько серьезных акробатических трюков, сопровождавшихся ударами ногами в стену.

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Ему вручили главный приз турнира - ботинок с короной на подставке.

"Да, мой опыт несколько шире, чем просто пинание стены. С детства я занимался тхэквондо, соревновался и во многих других видах единоборств", - сказал Похьола корреспонденту ТАСС. "Надеюсь, что этот чемпионат станет более интернациональным. Но надеюсь также и на то, что Самули Эдельманн (актер, сыгравший главного героя "Сорванцов" - прим.ТАСС) тоже здесь однажды появится", - добавил он.

Представитель оргкомитета соревнований Сонья Липпонен в разговоре с корреспондентом ТАСС выразила надежду на то, что в следующем году чемпионат состоится вновь. "Он был организован впервые и при этом так хорошо принят зрителями. Даже если это здание будет снесено, в Керава есть другие стены, которые можно пинать", - уверена она. "Идея такого чемпионата достаточно сумасшедшая, так что она может распространиться и по миру, как, например, чемпионат по игре на воображаемой гитаре", - добавила она.