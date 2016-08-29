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Более 200 шахтеров компании "Кингкоул" получили часть долгов по зарплате

Общество
29 августа, 12:19 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
Как рассказали в правительстве Ростовской области, в настоящее время идет погашение задолженности по зарплате за апрель и май 2015 года, когда в компании начались перебои с получением средств
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Более 200 шахтеров четырех шахт компании "Кингкоул" в Ростовской области получили часть долгов по зарплате. Об этом ТАСС сообщили в управлении по информационной политике правительства региона.

"За четверг и пятницу прошедшей недели денежные средства пришли 222 горнякам: деньги получили работники ОАО "Замчаловский антрацит" (162 человека), ЗАО "Ростовгормаш" (50 человек) и ОАО "УК Алмазная" (10 человек). Средства перечислены почти половине сотрудников "Замчаловского антрацита", - сказал собеседник агентства.

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Он отметил, что в настоящее время идет погашение задолженности по зарплате за апрель и май 2015 года, когда в компании начались перебои с получением средств. Выплаты проводит за свой счет ОАО "Региональная корпорация развития" по поручению губернатора региона Василия Голубева. "Графики погашения и списки согласованы с конкурсными управляющими трех шахтерских предприятий и министерством труда и социального развития области. На сегодняшний день из 2240 работников уже порядка 1900 человек предоставили конкурсным управляющим свои реквизиты для перечисления средств в качестве выплаты задолженности по заработной плате", - отметили в правительстве.

Массовую голодовку из-за невыплаты зарплаты шахтеры "Кингкоула" объявили в начале прошлой недели, в ней участвуют от 60 до 100 человек. Общий долг шахтерам превышает 300 млн рублей. По словам губернатора Ростовской области, выплатить эти деньги из резервного фонда региона, как предлагают шахтеры, нельзя - это не предусмотрено законодательством. Региональные министры труда и финансов Ростовской области, замминистра труда РФ прорабатывают юридическую составляющую решения проблемы.

По данным СК РФ, в настоящее время в судах рассматриваются уголовные дела в отношении директора ООО "Кингкоул" Владимира Пожидаева, обвиняемого в невыплате зарплаты и злоупотреблении полномочиями, и директора одной из компаний холдинга Сергея Воеводина, обвиняемого в налоговом преступлении. Еще трем обвиняемым по делу руководителям уже вынесены приговоры, в отношении двух управляющих уголовные дела прекращены вследствие амнистии.

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