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Глебова предложила упростить прием иностранных студентов в вузы РФ на платной основе

Общество
29 августа, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
"Надеюсь, что совместными усилиями "Русского мира", министерства образования эта тема имеет перспективу для реализации", - заявила руководитель Россотрудничества
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россотрудничество предлагает упростить процедуру приема в вузы России для тех иностранных студентов, которые готовы платить за свое обучение. Об этом заявила руководитель Россотрудничества Любовь Глебова, выступая на форуме "В единстве с Россией", организованном по инициативе фонда "Русский мир".

"На сегодня действует квота (на обучение иностранных студентов в вузах РФ - прим. ТАСС) в 15 тыс. человек. Мы работаем над тем, чтобы упростить процедуру отбора для тех, кто идет не по квотам, а за счет либо своих средств, либо средств работодателя, который готов платить за это обучение", - сказала Глебова.

"Надеюсь, что совместными усилиями "Русского мира", министерства образования эта тема имеет перспективу для реализации", - добавила она.

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