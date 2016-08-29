Глебова предложила упростить прием иностранных студентов в вузы РФ на платной основе

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россотрудничество предлагает упростить процедуру приема в вузы России для тех иностранных студентов, которые готовы платить за свое обучение. Об этом заявила руководитель Россотрудничества Любовь Глебова, выступая на форуме "В единстве с Россией", организованном по инициативе фонда "Русский мир".

"На сегодня действует квота (на обучение иностранных студентов в вузах РФ - прим. ТАСС) в 15 тыс. человек. Мы работаем над тем, чтобы упростить процедуру отбора для тех, кто идет не по квотам, а за счет либо своих средств, либо средств работодателя, который готов платить за это обучение", - сказала Глебова.

"Надеюсь, что совместными усилиями "Русского мира", министерства образования эта тема имеет перспективу для реализации", - добавила она.