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Юрий Трутнев возглавит забег в поддержку тигров и леопардов в рамках ВЭФ

Общество
29 августа, 13:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова
В благотворительном забеге примут участие более 600 защитников природы и поклонников здорового образа, маршрут пройдет по острову Русский
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МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Заместитель председателя правительства России - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев возглавит благотворительный забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда, который состоится 2 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом на пресс- конференции в ТАСС сообщил заместитель директора фонда "Росконгресс" Георгий Брюсов.

"Первый день работы Восточного экономического форума начнется с забега в защиту природных символов России - амурского тигра и дальневосточного леопарда, - подчеркнул Брюсов. - 2 сентября, в 8 утра старт забегу даст специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Возглавит забег вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев".

Брюсов рассказал, что на старт выйдут представители отечественной и зарубежной политической и деловой элиты, знаменитые спортсмены и просто любители бега. "Уверен, что забег придаст мощный заряд бодрости всей деловой программе Восточного экономического форума", - подчеркнул Брюсов.

В благотворительном забеге примут участие более 600 защитников природы и поклонников здорового образа, маршрут пройдет по острову Русский. Участникам будут доступны две дистанции - 1 км и 5 км. Помимо этого, 2 и 3 сентября в бухте Аякс пройдут соревнования по парусному спорту. 3 сентября все участники ВЭФ смогут проявить себя в семи видах спорта в рамках Дальневосточных корпоративных игр.

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