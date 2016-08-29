Официальная безработица в РФ снизилась за неделю на 0,7%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Официальная безработица в России сократилась на 0,7% за неделю и составила 920 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

"С 17 по 24 августа 2016 года численность официально зарегистрированных безработных граждан уменьшилась на 0,7% и составила 920 811 человек (по состоянию на 17 августа 2016 года - 927 671 человек)", - говорится в сообщении. На 1 августа 2016 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ, по данным Росстата, составил 1,2% от численности экономически активного населения (на 1 августа 2015 года - 1,3%).

За этот период снижение численности безработных граждан произошло в 72 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в городе Севастополе, республиках Тыва, Алтай, Ханты- Мансийском автономном округе - Югра, Чукотском автономном округе, Курской, Омской, Орловской, Амурской и Костромской областях. В 9 регионах отмечен рост численности безработных граждан, в том числе в Калининградской области, республиках Северная Осетия - Алания, Калмыкия, Кабардино-Балкарской Республике.

Не изменилась численность безработных в Оренбургской, Пензенской и Липецкой областях, Ямало-Ненецком автономном округе.

По состоянию на 24 августа суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила около 250 тыс. человек.

По состоянию на 24 августа 2016 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн единиц, отметили в Минтруде.