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Вторая подряд зима без Египта может стать катастрофой для турагентского рынка РФ

Общество
29 августа, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
По оценкам вице-президента АТОР Дмитрия Горина, в зимние месяцы египетские курорты принимали порядка 300 тысяч туристов из России
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Отсутствие Египта на российском туристическом рынке второй год подряд может стать катастрофой для турагентств. Такое мнение высказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

В союзе отмечают, что "если летом есть хоть какая-то замена Турции, то альтернативы зимнему Египту в России нет никакой, да и среди зарубежных пляжных направлений по близости, ценовой доступности, емкости рынка и возможности улететь "хоть завтра" с ним трудно конкурировать", - подчеркнули в пресс-службе РСТ. "И это основной товар, который зимой продают турагентства. Вторая подряд зима без Египта может стать настоящей катастрофой для турагентского рынка", - считают в РСТ.

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По оценкам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, слова которого приводятся на сайте объединения, в зимние месяцы египетские курорты принимали порядка 300 тысяч туристов из России. При этом, по его словам, у российского турбизнеса "нет никаких сигналов", что египетские отельеры будут повышать цены в случае возобновления авиасообщения между странами, чтобы покрыть свои убытки.

"Загрузка египетских отелей менее 50%. Никаких повышений цен мы не ожидаем. Но те меры безопасности, которые предпринимаются Египтом, они стоят денег. Если соразмерять те потери, которые несет египетская экономика, то эти инвестиции в авиабезопасность быстро себя окупят", - считает вице-президент АТОР.

28 августа источники в египетской столице сообщили ТАСС, что в Каир прибыла делегация российских экспертов, которые займутся проверкой безопасности аэропортов Египта. Специалисты из РФ находятся в Египте по приглашению Министерства гражданской авиации Египта. В их задачу, согласно информации ведомства, входит инспекция туристических объектов, в том числе курортных гостиниц в Хургаде и Шарм- эш-Шейхе, а также ознакомление с новейшими мерами безопасности в аэропортах страны.

Авиасообщение между Египтом и Россией было приостановлено в ноябре прошлого года после крушения 31 октября А321 на Синайском полуострове, жертвами которого стали 224 человека. До сих пор следственная комиссия не представила окончательного отчета о причинах авиакатастрофы, однако одной из доминирующих версий считается теракт. В результате египетский туристический сектор понес колоссальные потери, приток туристов упал вдвое, главным образом из-за отсутствия россиян.

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