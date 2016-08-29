Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сбербанк адаптирует все новые банкоматы для слепых и слабовидящих

Общество
29 августа, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Эта технология разработана и реализована совместно с Всероссийским обществом слепых
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Специальной технологией для обслуживания слепых и слабовидящих клиентов будут оснащаться все новые банкоматы Сбербанка. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"Технология уже работает на всех устройствах самообслуживания Сбербанка с аудиовыходом. В дальнейшем все новые банкоматы Сбербанка будут оснащаться аудиовыходом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Для того чтобы ей воспользоваться, клиент должен подключить к банкомату наушник и активировать специальный сценарий, в который включены "голосовое сопровождение операций, контрастный интерфейс, возможность использования ПИН-клавиатуры и экрана". У клиента также есть возможность регулировать уровень звука подсказок и контрастность фона.

Эта технология разработана и реализована совместно с Всероссийским обществом слепых.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Фестиваль "Русское поле" в Москве
6
Арбуз весом почти 22 кг стал самым большим на арбузном фестивале в Волгоградской области
9
В московском метро запустили поезд "Союзмультфильм"
Интересное
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Наперегонки с быками
Выборы-2016
Как стать депутатом. Пошаговая инструкция
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Снос самовольно установленных торговых объектов в Москве. Досье
2
Скончался полицейский, раненный при нападении на пост ДПС в Подмосковье
3
Полиция отменит штраф водителю автомобиля за "нарушение ПДД тенью"
4
Президент Узбекистана перенес кровоизлияние в мозг, он в реанимации
5
На юго-западе Москвы неизвестные избили и ограбили дипломата из Конго
6
Украинская гривна вновь обвалилась, повторив "рекорд" пятимесячной давности
7
Снос самостроя в Москве
Темы дня
Реклама