Сбербанк адаптирует все новые банкоматы для слепых и слабовидящих

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Специальной технологией для обслуживания слепых и слабовидящих клиентов будут оснащаться все новые банкоматы Сбербанка. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
"Технология уже работает на всех устройствах самообслуживания Сбербанка с аудиовыходом. В дальнейшем все новые банкоматы Сбербанка будут оснащаться аудиовыходом", - говорится в сообщении пресс-службы.
Для того чтобы ей воспользоваться, клиент должен подключить к банкомату наушник и активировать специальный сценарий, в который включены "голосовое сопровождение операций, контрастный интерфейс, возможность использования ПИН-клавиатуры и экрана". У клиента также есть возможность регулировать уровень звука подсказок и контрастность фона.
Эта технология разработана и реализована совместно с Всероссийским обществом слепых.