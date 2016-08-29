Сбербанк адаптирует все новые банкоматы для слепых и слабовидящих

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Специальной технологией для обслуживания слепых и слабовидящих клиентов будут оснащаться все новые банкоматы Сбербанка. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"Технология уже работает на всех устройствах самообслуживания Сбербанка с аудиовыходом. В дальнейшем все новые банкоматы Сбербанка будут оснащаться аудиовыходом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Для того чтобы ей воспользоваться, клиент должен подключить к банкомату наушник и активировать специальный сценарий, в который включены "голосовое сопровождение операций, контрастный интерфейс, возможность использования ПИН-клавиатуры и экрана". У клиента также есть возможность регулировать уровень звука подсказок и контрастность фона.

Эта технология разработана и реализована совместно с Всероссийским обществом слепых.