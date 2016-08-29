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Пучков: вопросы безопасности в "Артеке" решены на высочайшем уровне

Общество
29 августа, 13:51 UTC+3 ГУРЗУФ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
Правительство России ранее утвердило программу развития "Артека" до 2020 года
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ГУРЗУФ, 29 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Вопросы безопасности в международном детском центре "Артек" в Крыму решены на высочайшем уровне. Об этом в журналистам заявил глава МЧС РФ Владимир Пучков.

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"Сегодня можно констатировать, что все вопросы защиты жизни и здоровья, вопросы безопасности здесь, в "Артеке", решены на высочайшем уровне, - сказал министр. - Потому что применяются новые современные российские подходы, технологии и работают специалисты мирового уровня".

По его словам, МЧС России осуществило целый комплекс мероприятий для обеспечения безопасности в "Артеке". Так, например, здесь создано свое пожарно-спасательное подразделение.

"Артек" известен с советских времен как один из крупнейших комплексов детского отдыха. После воссоединения Крыма с Россией в "Артеке" стартовали работы по благоустройству территории, реконструкции и капитальному ремонту корпусов. В 2014-2015 годах построены новые здания, объекты инфраструктуры. Правительство России утвердило программу развития "Артека" до 2020 года.

Пучков также сообщил, что для Крыма разработана новая программа развития пожарно-спасательной службы.

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"Мы совместно с руководством Крыма и Севастополя подготовили программу по дальнейшему развитию гарнизона пожарно-спасательной службы", - сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, новая программа дальнейшего наращивания гарнизона позволит не только увеличить количество, но и улучшить качество работы всех существующих пожарно-спасательных подразделений. При этом, отметил Пучков, власти в регионе не только проведут реконструкцию пожарных частей, но и построят служебное жилье для пожарных. "Сегодня я поставил задачу, чтобы в каждой пожарной части было служебное жилье для тех, кто приходит, работает и выполняет боевые задачи", - сказал глава МЧС.

Он также сообщил, что в Крыму уже завершена первая стадия реконструкции пожарно-спасательных частей, а практически все подразделения переоснащены новой современной российской техникой.

Пучков отметил, что в пожарных частях Крыма остались работать те же самые люди, что были здесь и ранее. "Люди остались те же самые, они мотивированы, денежное довольствие у нас увеличено, соцпакет значительно улучшен, и, конечно, техника, экипировка, оснащение - это то, что позволяет повысить безопасность жителей и гостей Крыма", - сказал министр. 

 

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