Глебова: атаки на Россотрудничество в Киеве должны осудить прежде всего на Украине

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Нападения на представительство Россотрудничества в Киеве должны осудить прежде всего украинские власти. Такое мнение журналистам высказала глава этого федерального агентства Любовь Глебова, комментируя очередной инцидент с нападением украинских радикалов на представительство российской организации в Киеве.
"Я считаю, что осуждение этого в первую очередь должно звучать на украинской стороне", - сказала Глебова.
По ее словам, Россотрудничество делает многое для того, чтобы на Украине понимали, что те, кто закидывает российские представительства, "действуют против своих граждан, а не против России как государства". Глебова полагает, что провокаторам "очень хочется прервать последнюю ниточку в российско-украинских отношениях". "Это отношения между людьми. Диалог практически прерван на дипломатическом уровне, практически прерван на экономическом уровне, и у нас остался только один тип отношений - между людьми", - отметила она.
Группа националистов напала на здание Россотрудничества, в котором расположен Российский центр науки и культуры (РЦНК), в Киеве в ночь на 27 августа. Радикалы забросали помещение дымовыми шашками и нанесли на стены свою символику. До этого РЦНК подвергся нападению 14 июля. А еще раньше, 7 июля, около 30 человек из объединения "Свобода" во главе с депутатом Киевсовета Игорем Мирошниченко ворвались в здание и заняли помещение на втором этаже.