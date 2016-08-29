Олланд призвал Всемирный банк активизировать программы помощи бедным странам

ПАРИЖ, 29 августа. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Президент Франции Франсуа Олланд призвал Всемирный банк активизировать программы финансовой помощи слаборазвитым странам. Об этом сообщил в понедельник Елисейский дворец по итогам прошедших в Париже переговоров французского лидера с президентом Всемирного банка Джим Ен Кимом.

"Президент Олланд подчеркнул, что Франция принимает активное участие в фондах помощи бедным странам, входящим во Всемирный банк. Он напомнил, что по объему выделяемых средств Франция занимает пятое место", - сообщил Елисейский дворец. Как отмечается в заявлении, президент Франции "призвал Всемирный банк активизировать усилия в странах, имеющих слабую экономику и находящихся в уязвимом положении, в частности, в странах Сахеля, координируя свои действия с Европейским союзом".

Олланд выступил за скорейшее начало осуществления программы Всемирного банка по содействию странам Северной Африки и Ближнего Востока. Как сообщил французский президент, Париж предоставит этой программе "гарантию финансирования в размере $800 млн".

В ходе переговоров президент Франции поблагодарил главу ВБ за содействие в урегулировании миграционного кризиса. Олланд и Джим Ен Ким также "подчеркнули важность достижения поставленной цели выделения с 2020 года по $100 млрд ежегодно на борьбу с изменением климата", сообщил Елисейский дворец.

Джим Ен Ким подтвердил также обоюдное намерение Франции и Всемирного банка содействовать развитию возобновляемых источников энергии в Африке, а также созданию международных механизмов налогообложения выбросов углекислого газа.