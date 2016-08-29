Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Яндекс" в октябре запустит в регионах проект по обучению школьников программированию

Общество
29 августа, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Всего с 2007 года "Яндекс" инвестировал в образовательные проекты более 1,5 млрд рублей
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российская ИТ-компания "Яндекс" при поддержке профильных региональных министерств и ведомств в октябре 2016 года запустит в регионах "Яндекс.Лицей" - образовательный проект по обучению школьников программированию. Об этом сообщила руководитель департамента управления персоналом компании, а также руководитель Школы анализа данных "Яндекса" Елена Бунина на пресс-конференции, посвященной запуску проекта.

Проект предусматривает организацию курсов для школьников 8-9 классов, где их в течение двух лет будут учить программировать на языке Python. Обучать школьников будут преподаватели из местных школ или университетов, прошедшие подготовку в "Яндексе", занятия будут проходить в помещениях вузов, учебных центров и других образовательных организаций.

В октябре образовательный проект "Яндекса" будет запущен в Калуге, Пензе, Саратове и Тамбове. В 2017 году количество городов будет увеличено до 20, а в ближайшие пять лет - до 100 городов. Планируется, что тогда проект позволит готовить около 10 тыс. школьников в год.

Всего с 2007 года "Яндекс" инвестировал в образовательные проекты более 1,5 млрд руб., расходы на реализацию проекта "Яндекс.Лицей" в компании не уточнили, однако отметили, что они включают зарплаты преподавателей и их подготовку. "В основном мы вкладываемся в содержание программы, а это даже не посчитать в деньгах", - уточнила Бунина. Региональные власти занимаются обеспечением помещения для курса, а также оплатой труда учителей (совместно с "Яндексом", в зависимости от региона). Руководитель департамента отметила, что в дальнейшем компания планирует обсуждать сотрудничество и с федеральными органами власти.

Гендиректор "Яндекса" Александр Шульгин пояснил, что основная задача проекта - позволить школьникам получить базовые знания в сфере программирования, чтобы в будущем продолжать развиваться в этой сфере. "Мы видим, что отрасль IT становится шире. Через четыре-пять лет многие проекты из области фантастики станут реальностью, и умение программировать будет важным для любой отрасли", - уверен Шульгин. Он не исключил, что в дальнейшем "Яндекс" будет сотрудничать в рамках данного проекта с другими крупными IT-компаниями.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Фестиваль "Русское поле" в Москве
6
Арбуз весом почти 22 кг стал самым большим на арбузном фестивале в Волгоградской области
9
В московском метро запустили поезд "Союзмультфильм"
Интересное
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Наперегонки с быками
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не поедет на сентябрьскую сессию ГА ООН
2
Новым главой администрации президента Украины стал Игорь Райнин
3
Следствие по делу Карауловой, обвиняемой в попытке участия в ИГ, завершено
4
Парламент Эстонии не смог избрать президента страны в первом туре
5
На юго-западе Москвы неизвестные избили и ограбили дипломата из Конго
6
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
7
Полиция отменит штраф водителю автомобиля за "нарушение ПДД тенью"
Темы дня
Реклама