"Яндекс" в октябре запустит в регионах проект по обучению школьников программированию

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российская ИТ-компания "Яндекс" при поддержке профильных региональных министерств и ведомств в октябре 2016 года запустит в регионах "Яндекс.Лицей" - образовательный проект по обучению школьников программированию. Об этом сообщила руководитель департамента управления персоналом компании, а также руководитель Школы анализа данных "Яндекса" Елена Бунина на пресс-конференции, посвященной запуску проекта.

Проект предусматривает организацию курсов для школьников 8-9 классов, где их в течение двух лет будут учить программировать на языке Python. Обучать школьников будут преподаватели из местных школ или университетов, прошедшие подготовку в "Яндексе", занятия будут проходить в помещениях вузов, учебных центров и других образовательных организаций.

В октябре образовательный проект "Яндекса" будет запущен в Калуге, Пензе, Саратове и Тамбове. В 2017 году количество городов будет увеличено до 20, а в ближайшие пять лет - до 100 городов. Планируется, что тогда проект позволит готовить около 10 тыс. школьников в год.

Всего с 2007 года "Яндекс" инвестировал в образовательные проекты более 1,5 млрд руб., расходы на реализацию проекта "Яндекс.Лицей" в компании не уточнили, однако отметили, что они включают зарплаты преподавателей и их подготовку. "В основном мы вкладываемся в содержание программы, а это даже не посчитать в деньгах", - уточнила Бунина. Региональные власти занимаются обеспечением помещения для курса, а также оплатой труда учителей (совместно с "Яндексом", в зависимости от региона). Руководитель департамента отметила, что в дальнейшем компания планирует обсуждать сотрудничество и с федеральными органами власти.

Гендиректор "Яндекса" Александр Шульгин пояснил, что основная задача проекта - позволить школьникам получить базовые знания в сфере программирования, чтобы в будущем продолжать развиваться в этой сфере. "Мы видим, что отрасль IT становится шире. Через четыре-пять лет многие проекты из области фантастики станут реальностью, и умение программировать будет важным для любой отрасли", - уверен Шульгин. Он не исключил, что в дальнейшем "Яндекс" будет сотрудничать в рамках данного проекта с другими крупными IT-компаниями.