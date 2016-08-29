МЧС сокращает число нарушений, за которые возможна приостановка работы предприятий

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. МЧС России подготовило законопроект, исключающий из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) ряд видов нарушений требований пожарной безопасности, за которые предприятие могли оштрафовать или приостановить его деятельность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России, комментируя публикации ряда СМИ о том, что министерство теперь может приостанавливать работу предприятия лишь за один вид нарушений.
"МЧС России подготовлен законопроект, согласно которому из ст. 20.4 КоАП ("Нарушение требований пожарной безопасности) исключаются сразу четыре части - третья, четвертая, пятая и восьмая, две из них предусматривали за повторное нарушение административное приостановление деятельности на срок до 90 суток", - сказал представитель МЧС.
"В новой редакции данное административное наказание, считающееся самым суровым, будет применяться за нарушение требований пожарной безопасности, совершенных в условиях особого противопожарного режима, то есть при возникновении угрозы жизни или здоровью людей. Но назначение такого наказания не относится к компетенции МЧС, это исключительно полномочия суда", - пояснили в министерстве. Таким образом, МЧС не может самостоятельно принимать решение о приостановке деятельности предприятия-нарушителя.
В ведомстве отметили, что за нарушения в условиях особого противопожарного режима будет предусмотрено и альтернативное наказание - штраф.
"Принятие данного законопроекта направлено на снижение административных барьеров и снижение нагрузки на бизнес, так как исключает целый ряд положений, предусматривавших высокие штрафы. Более того, впервые за выявленные нарушения требований пожарной безопасности будет введена такая санкция как предупреждение", - сообщили в МЧС.
Из статьи 20.4 КоАП следует, что в случае принятия законопроекта будут исключены сразу несколько видов нарушений требований пожарной безопасности: к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения, к эвакуационным путям, системам автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещению о пожаре, а также нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям.