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Мониторинговая группа единороссов предлагает выдавать документы на заготовку леса в МФЦ

Общество
29 августа, 14:54 UTC+3 МОСКА МОСКА 29, августа. /ТАСС
Ранее "Единая Россия" в сотрудничестве с общественниками и экспертами начала мониторинг исполнения закона о совершенствовании регулирования лесных отношений, вступившего в силу 4 июля
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МОСКА, 29 августа. /ТАСС/. Эксперты федеральной мониторинговой группы "Единой России" "Живой лес" предлагают выдавать документы на заготовку древесины через многофункциональные центры (МФЦ). Об этом рассказал в понедельник ТАСС руководитель группы Николай Николаев по итогам форума "Живой лес", который прошел в Иркутске.

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По его словам, в настоящее время процесс получения разрешения на заготовку древесины является "сложным и абсолютно непрозрачным" и может затягиваться на длительное время. "В целях совершенствования механизма предоставления древесины для собственных нужд граждан мониторинговой группой предложено дополнить перечень государственных услуг возможностью приема заявлений и заключения договоров на право заготовки древесины в многофункциональных центрах", - сказал Николаев.

Он также уточнил, что это предложение будет включено в доклад, который эксперты рабочей группы подготовят по итогам своей работы.

Ранее "Единая Россия" в сотрудничестве с общественниками, экспертами и представителями профессионального сообщества начала мониторинг исполнения закона о совершенствовании регулирования лесных отношений, вступившего в силу 4 июля. Специально для этого была создана федеральная мониторинговая группа "Живой лес", которую возглавил Николаев. Кроме того, в 33 регионах созданы региональные мониторинговые группы партии.

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