Мониторинговая группа единороссов предлагает выдавать документы на заготовку леса в МФЦ

Футболист "Анжи": было не стыдно проиграть эффективному "Спартаку"Спорт 29 августа, 15:45
"Селтик" и "Рейджерс" могут войти в состав Футбольной лиги АнглииСпорт 29 августа, 15:40
Турция предупредила Дамаск об операции "Щит Евфрата" в Сирии при помощи РФМеждународная панорама 29 августа, 15:36
Путин не поедет на матч Россия - Турция в АнтальюСпорт 29 августа, 15:15
В Кремле глубоко сожалеют по поводу болезни президента Узбекистана КаримоваПолитика 29 августа, 15:13
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в КрасноярскСибирь 29 августа, 15:12
Путин не поедет на сентябрьскую сессию ГА ООНПолитика 29 августа, 15:08
Путин обсудил с членами Совбеза итоги переговоров США и РФ по СирииПолитика 29 августа, 15:05
Более 340 дополнительных автобусов выведут осенью перевозчики на маршруты в МосквеОбщество 29 августа, 15:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКА, 29 августа. /ТАСС/. Эксперты федеральной мониторинговой группы "Единой России" "Живой лес" предлагают выдавать документы на заготовку древесины через многофункциональные центры (МФЦ). Об этом рассказал в понедельник ТАСС руководитель группы Николай Николаев по итогам форума "Живой лес", который прошел в Иркутске.
По его словам, в настоящее время процесс получения разрешения на заготовку древесины является "сложным и абсолютно непрозрачным" и может затягиваться на длительное время. "В целях совершенствования механизма предоставления древесины для собственных нужд граждан мониторинговой группой предложено дополнить перечень государственных услуг возможностью приема заявлений и заключения договоров на право заготовки древесины в многофункциональных центрах", - сказал Николаев.
Он также уточнил, что это предложение будет включено в доклад, который эксперты рабочей группы подготовят по итогам своей работы.
Ранее "Единая Россия" в сотрудничестве с общественниками, экспертами и представителями профессионального сообщества начала мониторинг исполнения закона о совершенствовании регулирования лесных отношений, вступившего в силу 4 июля. Специально для этого была создана федеральная мониторинговая группа "Живой лес", которую возглавил Николаев. Кроме того, в 33 регионах созданы региональные мониторинговые группы партии.