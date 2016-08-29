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Более 340 дополнительных автобусов выведут осенью перевозчики на маршруты в Москве

Общество
29 августа, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
В столице работает штаб, который ежедневно анализирует обстановку на маршрутах, а также обращения и жалобы пассажиров после реформы наземного транспорта
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© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Дополнительные автобусы средней и большой вместимости выйдут на маршруты в Москве с началом осенне-зимнего сезона. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, резервный подвижной состав в количестве 344 единиц выпустят городской перевозчик ГУП "Мосгортранс" и транспортные компании, которые работают по государственным контрактам.

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"Оптимизация работы наземного транспорта, связанная с переходом на зимнее расписание, увеличит количество рейсов и создаст новые пассажирские места", - уточнили в пресс-службе департамента. Здесь напомнили, что в столице работает штаб, который ежедневно анализирует обстановку на всех автобусных маршрутах, а также обращения и жалобы пассажиров после реформы наземного транспорта.

"По решению штаба, с 26 августа для перехода на зимнее расписание, а также для улучшения транспортной доступности ряда районов Москвы коммерческие перевозчики вывели на маршруты 144 дополнительных автобуса большой и средней вместимости. В результате - количество рейсов увеличится на 35 тыс. в месяц", - уточнили в пресс-службе.

С 1 сентября автобусные маршруты усилят 200 автобусов Мосгортранса, что на 70 единиц больше, чем в 2015 году.

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"В конце августа - начале сентября москвичи возвращаются из отпусков, школьники и студенты начинают ездить на учебу, поэтому пассажиропоток традиционно увеличивается на 15-20%. Чтобы обеспечить горожанам быстрый и комфортный проезд к школам, детским садам и другим социально значимым объектам, на маршруты выпускают дополнительные автобусы. В этом году мы впервые увеличили количество подвижного состава не только на маршрутах городского перевозчика, но и у частных перевозчиков", - прокомментировал заместитель столичного мэра Максим Ликсутов.

С 15 августа в Москве были отменены маршрутки, что привело к повышенной нагрузке на наземный транспорт столицы, который стал работать по единым правилам и стандартам.

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