Что нужно знать о новых экзаменах на водительские права

С 1 сентября 2016 года вступает в силу новый административный регламент МВД России по проведению экзаменов на права.

Для получения прав категории В экзамен, как и ранее, будет состоять из трех этапов: теории, площадки и вождения в городе. Для получения прав категории А экзамен в городе сдавать не надо.

Прохождение экзамена допустимо на автомобилях с механической или автоматической коробками передач. Однако если водитель уже имеет права и стаж, но экзамены сдавал на управление транспортным средством с автоматической коробкой передач, ему запрещается садиться за руль машины с "механикой" до тех пор, пока он не сдаст соответствующий экзамен.

Какие документы нужны для получения водительских прав нового образца:

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паспорт;

водительские права (при наличии);

заявление, составленное от руки или отправленное в электронном виде;

заключение медкомиссии;

свидетельство о прохождении профобучения для водителей;

квитанция об уплате госпошлины (2 тыс. руб.).

Пакет документов необходим как для первого экзамена, так и в случае пересдачи.

Претендовать на получение прав теперь могут лица, достигшие возраста 16 лет, при наличии письменного согласия законных представителей (попечители, родители, опекуны).

Сроки выдачи прав

Для получения прав на мопед или мотоцикл с момента подачи заявления и до получения прав в случае успешной сдачи всех экзаменов с первой попытки отводится 15 дней.

Для получения прав на легковой автомобиль — месяц.

Пересдача

Если во время экзамена водитель не преодолел одно из испытаний, он может пересдать его три раза с интервалом в неделю. В случае трех неудачных попыток пересдача в ГИБДД будет доступна через месяц.

Теоретическая часть

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Не изменилось

Тест Созданы, чтобы их соблюдать: 10 вопросов на знание ПДД Пройти тест

20 вопросов из нескольких тематических блоков.

На каждый вопрос одна минута.

Допускается проходить задания в произвольном порядке.

Теоретическая часть экзамена действительна на протяжении шести месяцев.

Было

В ответах можно было допустить любые две ошибки.

Новые правила

Две ошибки, которые разрешено сделать в ходе экзамена, не должны быть из одного блока вопросов.

За каждый промах добавят еще пять аналогичных вопросов. Тут ошибки недопустимы. Таким образом, в случае двух ошибок экзаменуемому придется ответить в общей сложности на 30 вопросов.

Практическая часть — площадка

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Было

1. Во время экзамена на площадке кандидат находился в машине вместе с инспектором.

2. Для получения водительских прав категории В на площадке необходимо было выполнить три упражнения из пяти по выбору экзаменатора (в том числе обязательно эстакаду).

3. Для оценки экзамена на автодроме использовалась таблица штрафных баллов. За каждую ошибку начислялось определенное количество баллов, при этом они считались отдельно за каждое упражнение. При наборе пяти и более баллов за одно упражнение экзамен считался несданным. То есть кандидат мог получить по четыре штрафных балла (из пяти) на каждом из упражнений и при этом успешно сдать экзамен.

Новые правила

1. Во время упражнений на площадке кандидат должен будет находиться в машине один, инспектор будет наблюдать за выполнением снаружи.

2. Количество обязательных элементов на площадке для водителей легковых машин увеличилось до пяти (шести для автоматизированных автодромов).

Для водителей категории В появилось комплексное упражнение "Маневрирование в ограниченном пространстве", которое состоит из трех элементов. Если размеры площадки не позволяют выполнить полный комплекс, экзаменатор может выбрать только два элемента.

Для водителей категории А вводится новое упражнение — "Скоростное маневрирование": мотоциклисту нужно будет на 80-метровом участке объехать пять конусов за 25 секунд.

Для автоматизированных автодромов добавилось новое упражнение — "Проезд регулируемого перекрестка".

Количество практических заданий для всех категорий водителей увеличилось до 17.

Полный список упражнений на площадке Категория "А" 1. Комплексное упражнение "Маневрирование в ограниченном пространстве, торможение и остановка при движении на различных скоростях, включая экстренную остановку", которое включает элементы: Габаритная восьмерка

Змейка

Скоростное маневрирование

Габаритный коридор 2. "Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места" 3. "Остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров" Категории "В", "С" и "D" 1. "Остановка и начало движения на подъеме" 2. Комплексное упражнение "Маневрирование в ограниченном пространстве", которое включает элементы: Повороты на 90 градусов

Разворот в ограниченном пространстве

Змейка 3. "Движение и маневрирование задним ходом, въезд в бокс задним ходом" 4. "Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места, парковка для погрузки (разгрузки) на погрузочной эстакаде (платформе), остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров" 5. "Проезд регулируемого перекрестка" (для автоматизированных автодромов) Категории "ВЕ", "СЕ" и "DE" 1. "Сцепление и расцепление или расцепление и повторное сцепление прицепа с тягачом" 2. "Маневрирование в ограниченном пространстве, остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров" 3. "Движение и маневрирование задним ходом, въезд в бокс задним ходом" 4. "Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места, парковка для погрузки (разгрузки) на погрузочной эстакаде (платформе)"

3. Новая система оценки является общей для всех упражнений. Вместо штрафных баллов нарушения делятся на серьезные, средние и небольшие. При серьезной ошибке сразу выставляется оценка "не сдал". Среднюю ошибку можно допустить один раз. Небольшие нарушения — не больше двух раз, после третьей ошибки экзамен считается несданным.

Практическая часть — город

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Не изменилось

Экзамен не сдан, если кандидат получил пять и более штрафных баллов.

Было

Во время экзамена инспектор находился рядом с кандидатом на переднем сиденье автомобиля.

Новые правила

Во время экзамена рядом с кандидатом должен сидеть представитель автошколы. Инспектор ГИБДД должен находиться сзади, чтобы оценить действия и навыки вождения экзаменуемого.

Ужесточается балльная система. Добавлен новый список ошибок, в том числе грубых, совершение которых означает несданный экзамен.

Система оценок К грубым нарушениям (5 баллов) относят: выезд на встречную полосу;

непредоставление преимущества в движении другим автомобилям или пешеходам;

проезд на красный сигнал светофора;

превышение скорости;

заезд за стоп-линию у светофора или у знака "Стоп". Средними нарушениями (3 балла) считаются: непристегнутый ремень безопасности;

невключенный сигнал поворота;

нарушение правил остановки или стоянки. К мелким нарушениям (1 балл) относятся: беспричинное или резкое торможение;

чересчур медленное движение без необходимости;

неиспользование зеркал;

если двигатель заглохнет при старте.