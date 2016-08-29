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Медведев назвал хорошей идеей предложение провести конгресс соотечественников в Крыму

Общество
29 августа, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
"Я думаю, это хорошая идея, если вы поддержите", - сказал премьер на форуме соотечественников, комментируя соответствующее предложение его участников
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал хорошей идеей предложение провести Всемирный конгресс российских соотечественников в Крыму.

"Я думаю, это хорошая идея, если вы поддержите", - сказал премьер на форуме соотечественников, комментируя соответствующее предложение его участников.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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