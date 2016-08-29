Медведев допускает изменение порядка получения гражданства соотечественниками за рубежом

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Вопрос об упрощении порядка получении гражданства России соотечественниками за рубежом может быть рассмотрен под "новым углом". Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на форуме "В единстве с Россией".

"Это, конечно, всегда очень сложный вопрос, но это не значит, что все, что есть (в действующем законодательстве), должно остаться на века", - сказал Медведев, комментируя предложения об упрощении получении российского гражданства соотечественниками за рубежом. Глава кабмина отметил, что сейчас критерии гражданства очень сильно отличаются от тех, что существовали век назад.

"Я думаю, что мы можем на эту проблему посмотреть под каким-то новым углом; во всяком случае, я считаю, что это вполне возможно, и поручение по этому поводу дам", - заключил премьер-министр.