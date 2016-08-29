СМИ: Китай ужесточает контроль над общественными и развлекательными новостями

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ПЕКИН, 29 августа. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Государственное управление по делам прессы, печати, радиовещания, кинематографии и телевидения КНР ужесточает контроль за содержанием общественных и развлекательных новостей в СМИ страны. Об этом сообщило в понедельник агентство Синьхуа.
В циркуляре ведомства подчеркивается, что в подобных новостных сообщениях должны преобладать общепринятая идеология и "позитивная энергия". СМИ предписывается воздержаться от "непристойных шуток", "осквернения классики" и "выражения чрезмерного восхищения западным образом жизни".
Документ также не рекомендует уделять излишнее внимание звездам, интернет-знаменитостям и богатым людям, а также устраивать сенсации из чьих-либо частной жизни, семейных споров и отношений.
Указания ведомства относятся ко всем видам СМИ, включая радио, телевидение и новые медиа. К нарушителям будут применять различные наказания вплоть до отзыва лицензии.