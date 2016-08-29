Глава Минобрнауки назвала работу учителя "служением"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Новый министр образования и науки РФ Ольга Васильева считает работу учителя "служением" и "призванием", а не "услугой". Об этом она заявила на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

"Учитель - это служение, это призвание, это не услуги. Это не специальность, это служение, которое было всегда", - отметила министр.

Васильева подчеркнула значение образования как воспитательного процесса. "Образование - это обучение воспитанию, воспитание обучению. И школа всегда формировала личность одного человека, а не узкого специалиста. Поэтому для меня приоритет - воспитание", - добавила глава Минобрнауки.

Патриарх Кирилл согласился с ней, что воспитательный процесс должен быть приоритетом. "Образование - это то направление культурной и духовной жизни народа, государства, от которого многое зависит. В том числе то, каким будет наш человек, каким будет наше общество, какой будет наша страна", - заявил он.

Ольга Васильева возглавила Министерство образования и науки в середине августа.