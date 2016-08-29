Все школьники Кубани с 1 сентября начнут изучать курс "Духовные истоки Кубани"

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КРАСНОДАР, 29 августа. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Все школьники Краснодарского края с 1 по 11 класса с 1 сентября начнут изучать новый курс "Духовные истоки Кубани". Об этом сообщила на краевой педагогической конференции в Краснодаре министр образования, науки и молодежной политики региона Татьяна Синюгина, передает корреспондент ТАСС.
"В курс кубановедения мы вводим новый тематический раздел "Духовные истоки Кубани". Его будут изучать все школьники с 1 по 11 класс. Базовым в воспитательной работе с учетом духовно-нравственных традиций нашего края, конечно, является патриотическое воспитание. Оно должно стать системным, содержательно наполненным", - сказала Синюгина.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил открыть во всех школах Кубани с 1 сентября казачьи классы. По словам Синюгиной, в этом году число школьников, "изучающих историко-культурные ценности казачества", увеличится более чем на 10 тысяч человек.
По данным пресс-службы администрации региона, в этом году за парты сядут около 600 тысяч детей, из них 70 тысяч первоклассников. Учеников станет на 21 тысячу больше, чем в прошлом году.
В конференции принимают участие около 1 тысячи человек. Это представители власти, главы муниципальных образований, начальники муниципальных органов управления образованием, председатели родительского комитета, директора общеобразовательных организаций, представители ассоциации молодых учителей со всего края.