Здания ЦАГИ в Москве признали памятником конструктивизма

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Комплекс зданий Центрального аэродинамического института (ЦАГИ) в Москве включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.
"Здесь работали основоположники русской авиационной промышленности, ученые и конструкторы Жуковский, Чаплыгин, Королев, Туполев и другие", - отметили в пресс-службе. Кроме зданий института, памятниками признаны аэродинамическая лаборатория с трубой и ветросиловой башней, а также гидроканал с модельными мастерскими. Комплекс этих зданий расположен на улице Радио.
"Приказом департамента они включены в перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения", - уточнили в пресс-службе, добавив, что у новоявленного памятника будут утверждены границы территории и предмета охраны. Здания Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского имеют архитектурную ценность как один из ярких образцов конструктивизма, расположенный в Москве.
Одним из ключевых принципов конструктивизма является ориентация при определении формы здания на его конструктивно-функциональную целесообразность. Особенно ярко этот принцип проявился при создании корпуса №10 комплекса института, в котором расположена аэродинамическая труба. Важной архитектурной деталью является вышка с ветросиловой лабораторией, которая добавляет уникальные черты во внешний облик корпуса. Также ярким архитектурным объектом на территории института является здание корпуса №12 гидроканала ЦАГИ.
Проектные работы по комплексу ЦАГИ в Москве были начаты в августе 1923 года. Помимо обычных специализированных зданий в план вошли четыре объекта: опытный авиазавод с конструкторским бюро при нем, гидроканал для исследования корпусов гидроавиации и глиссеров с водным бассейном длиной около 200 метров, аэродинамическая лаборатория ветровых двигателей с башней для испытаний. Весь градостроительный комплекс этих сооружений был задуман и построен как единый архитектурный ансамбль по проекту архитектора А. В. Кузнецова.
Строительство первого здания комплекса (ветросиловой лаборатории с башней) было начало в июне 1924 года. Под гидроканал и новые лаборатории была выделена территория почти всего квартала, включая действующую кирху, бывшее реальное училище, отданное под среднюю школу, ряд жилых домов и хозяйственных строений.