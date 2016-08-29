Российские соотечественники в Литве награждены медалью Пушкина

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ВИЛЬНЮС, 29 августа. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Выдающиеся российские соотечественники Литвы награждены медалью Пушкина. Церемония вручения наград общественнику Рафаэлю Муксинову, художнику Анатолию Стишко и поэту Юрию Кобрину состоялась в посольстве РФ в Вильнюсе.
"Государственные награды России по поручению президента Владимира Путина мы вручаем сегодня выдающимся российским соотечественникам за их весомый продуктивный вклад в жизнь русской диаспоры в Литве", - отметил посол РФ Александр Удальцов.
"Прожив большую часть своей жизни за пределами России, мы воспринимаем себя частью русского мира, чувствуем, думаем и говорим по-русски", - сказал Рафаэль Муксинов. По его словам, для живущих за пределами исторической родины соотечественников важно оставаться "носителями русских смыслов и ценностей". "Это наша общая награда, потому что все мы своим скромным вкладом делаем общее дело. Мой жизненный ресурс - это великая Россия", - подчеркнул Муксинов.
"С гордостью и благодарностью" принял награду Анатолий Стишко, одно из полотен которого находится в диппредставительстве РФ и непременно обращает на себя внимание его гостей. Собравшиеся на церемонию имели возможность осмотреть выставку картин этого художника.
Автор 13 стихотворных сборников и 14 книг переводов литовских поэтов, выходивших в вильнюсских и московских издательствах, заслуженный деятель искусств России Юрий Кобрин был инициатором установки в Вильнюсе у Пятницкой церкви памятника крещенному в этом храме прадеду Пушкина Абраму Ганнибалу - на двух раскрытых ладонях матери-России в медальонах изображены профили Ганнибала и Пушкина. Показательно, что последняя книга стихов Кобрина, вышедшая в Москве, называется "Гены Ганнибала". "Пишу стихи, перевожу строфы тех литовских авторов, для которых Россия и ее культура никогда не были жупелом", - сказал поэт, прочитавший свои стихи.