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Михалков: часть туркластера "Цитадель" может заработать уже к 2018 году

Общество
30 августа, 8:00 UTC+3
Кинорежиссер добавил, что проект "Цитадель" уже есть в оформленном на бумаге воплощении, его планируют реализовать в Павловском районе Нижегородской области
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Никита Михалков

Никита Михалков

© Александр Куров/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /Корр.ТАСС Наталья Баринова/. Определенная рабочая часть культурно-просветительского туристического кластера "Цитадель" может быть создана уже в 2018 году. Об этом в интервью ТАСС рассказал во вторник автор идеи Никита Михалков.

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"Это, безусловно, долгосрочная история, - заметил режиссер. - И нужно делать еще одну ремарку на сегодняшние все-таки кризисные условия и на действующие санкции. Но если ситуация потихоньку начнет сдвигаться с места, и если Бог даст, то можно было бы надеется, что определенная рабочая часть кластера уже могла бы быть создана к 2018 году".

Михалков добавил, что проект "Цитадель" уже есть в оформленном на бумаге воплощении, его планируют реализовать в Павловском районе Нижегородской области.

"Собственно, именно данную идею инвестиционного проекта мы совместно с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым и представили на Петербургском международном экономическом форуме-2016", - пояснил режиссер.

По мнению Михалкова, немаловажно, что проект уже получил поддержу со стороны руководства области и со стороны Ростуризма. Сейчас идут поиски потенциальных инвесторов и ведутся переговоры по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что кластер "Цитадель" будет представлять собой рекреационно-оздоровительный культурный центр и разместится на большой территории. В так называемом "туристическом городе" построят киноакадемию, развлекательный центр, спортивный комплекс, гостиницу и общежитие для студентов. Украсят территорию военно-исторические декорации из фильмов Михалкова.

Полностью интервью с Никитой Михалковым можно прочитать здесь

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