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В США по обвинению в проституции задержана сестра певицы Марайи Кэри

Общество
29 августа, 18:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Стражи порядка арестовали 55-летнюю Элисон Кэри в одном из придорожных мотелей небольшого города Согертис
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НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Полиция задержала по обвинению в проституции старшую сестру популярной американской певицы Марайи Кэри. Об этом сообщила телекомпания Fox News.

Стражи порядка арестовали 55-летнюю Элисон Кэри в одном из придорожных мотелей небольшого города Согертис (штат Нью-Йорк). Власти считают, что женщина занималась проституцией. В операции по ее задержанию принимал участие полицейский, работавший под прикрытием.

Элисон Кэри была помещена в центр предварительного задержания в округе Ольстер (штат Нью-Йорк). Залог был установлен в размере тысячи долларов. Женщина предстанет перед судом во вторник, 30 августа. Есть ли у нее адвокат, пока не сообщается.

По данным полиции, Элисон Кэри не скрывала, что является близкой родственницей известной певицы, и, наоборот, активно распространяла информацию об этом. Как сообщила газета New York Daily News, Элисон Кэри является ВИЧ-инфицированной.

Марайя Кэри входит в число наиболее известных в США певиц. 46-летняя исполнительница пять раз удостаивалась престижной премии "Грэмми". Записи с ее песнями проданы общим тиражом более 200 млн экземпляров. Состояние Кэри, по данным американских СМИ, составляет около $500 млн.

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