В Петербурге выдано задание на подготовку реставрации горельефа с Мефистофелем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга выдал задание на проектирование работ по реставрации горельефа с изображением Мефистофеля, сбитого год назад с фасада исторического дома архитектора Лишневского.

"Задание на проектирование работ по реставрации фасада и горельефа дома Лишневского подготовлено по запросу ООО "Восстановление" и инициативной группы", - сообщили ТАСС в пресс-службе КГИОП. В комитете пояснили, что речь идет пока о "самой начальной стадии" процесса восстановления, поэтому говорить о сроках и финансировании основных работ пока преждевременно.

Инициативная группа с участием проектной организации создаст проект, затем он должен будет пройти согласования и историко-культурную экспертизу. Готовый проект можно будет реализовать после определения источника финансирования, заказчика и исполнителя работ.

Мефистофель подождет капитального ремонта

Как рассказал ТАСС директор ООО "Восстановление" Сергей Треполенков, его компания планирует участвовать только в проектировании, а реставрацией будут заниматься другие исполнители.

"Мы в свое время практически бескорыстно, на добровольной основе сделали историко-культурную экспертизу дома Александра Лишневского, когда 26 августа прошлого года был утрачен горельеф. Поскольку к нам обратилась инициативная группа во главе с правнучкой архитектора Лишневского, мы согласились получить задание по сохранению объекта культурного наследия на свою лицензию, но мы не реставрационная, а проектная компания, поэтому мы можем помочь с проектом, а в реставрационных работах мы вряд ли сможем участвовать, потому что это не наш профиль", - пояснил Треполенков.

Горельеф с изображением антропоморфного существа с крыльями летучей мыши и рогами располагался на доме архитектора А.Л. Лишневского, построенном в 1910-1911 годах в исторической части города. Жители Петербурга усмотрели в этом существе сходство с Шаляпиным в роли Мефистофеля, за что и дали ему такое прозвище. Дом Лишневского с горельефом признан объектом культурного наследия.

В конце августа 2015 года лепное изображение демона в верхней части фасада было уничтожено, полиция по обращению КГИОП возбудила уголовное дело по ст. 243 ч. 1 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Дело было прекращено за примирением сторон после того, как на счет КГИОП поступило 664 тыс. 483 рубля от частного лица на реставрацию горельефа, но комитет не смог направить средства на эти цели, поскольку не имеет права финансировать реставрацию жилого дома. Деньги были возвращены отправителю с разъяснениями, кому их нужно адресовать, но в профильные структуры, отвечающие за ремонт здания, они не поступали. Городские власти отказались финансировать работы за счет бюджета, сославшись на программу капитального ремонта жилого фонда, в которую Дом Лишневского попадает на 2021-2023 годы.