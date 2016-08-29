В РПЦ назвали события в "Торфянке" логичным продолжением выступлений противников храмов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Председатель фонда "Поддержки строительства храмов Москвы" митрополит Рязанский и Михайловский Марк назвал события в столичном парке "Торфянка" логичным продолжением выступлений противников храмов. Об этом сообщили в пресс-службе Финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви.

"Честно говоря, сообщения о том, что произошло сегодня ночью в парке "Торфянка", меня, к сожалению, не удивили. Это "логичное" продолжение антицерковных выступлений противников храмов", - цитирует пресс-служба митрополита Марка.

Он также отметил, что провокация началась накануне днем. "Еще днем 28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, противники храмов стали накалять обстановку во время молебна на площадке, по традиции свистя и выкрикивая оскорбительные выражения в адрес настоятеля и верующих", - сказал митрополит Марк.

В РПЦ напомнили, что постарались найти компромиссное решение в вопросе строительства храма в Осташковском проезде. "Сейчас по соседству возведен временный храм. Решается вопрос о строительстве капитального", - пояснил митрополит Марк, отметив, что против строительства на новом участке также ведутся протесты и даже звучат прямые угрозы священнику.

В понедельник ночью полиция задержала в парке "Торфянка" Бориса Федорова и Евгения Лебедева, которые якобы пытались сломать православный крест, установленный на месте строительства храма.

Противостояние в парке "Торфянка"

Для строительства православного храма Казанской иконы Божией Матери в 2015 году был выделен участок по адресу: Осташковский проезд, владение 4, площадью 0,2 га на части территории парка "Торфянка". В июне прошлого года несколько десятков жителей района Лосиноостровский при поддержке активистов партии "Яблоко" и КПРФ провели митинг против строительства храма. Им противостояли члены местной православной общины и активисты общественного движения "Сорок сороков". Позже подобные митинги повторялись неоднократно, пока голосованием в проекте "Активный гражданин" не было подобрано новое место для размещения храма.

К участникам конфликта с призывом разрешить дело миром ранее уже обращался Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В настоящее время строительство храма приостановлено. Однако местные жители с ссылкой на решение правительства Москвы заявляют, что решение о строительстве храма отменено, договор целевого использования земли истек 28 августа, а православный храм построен и функционирует в 500 метрах от парка.