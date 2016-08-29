Источник: почти все сотрудники МУР, кроме "убойного отдела", выведены за штат

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Почти все сотрудники легендарного Московского уголовного розыска, кроме "убойного отдела", вслед за Главным следственным управлением ГУМВД по Москве выведены за штат. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Почти все сотрудники Московского уголовного розыска выведены за штат, кроме 1-й оперативно-розыскной части (ОРЧ), более известной как "убойный отдел", занимающейся раскрытием убийств", - сказал источник.
В настоящее время реформирование происходит в 4-й ОРЧ, которая отвечала за борьбу с наркотиками, и в 6-й оперативно-розыскной части, отвечающий за борьбу с организованной преступностью, уточнил источник. По его данным, реформирование связано с тем, что "руководство московского главка МВД пытается добиться не только эффективности работы, но и избавиться от коррупционеров". По словам источника, за штат выведены и сотрудники, которые так или иначе связаны с прессой - для борьбы с так называемыми утечками оперативной информации в СМИ. Вместе с тем источник сообщил, что "выведение сотрудников МУРа за штат, не означает, что они все будут уволены".
Ранее источник ТАСС сообщил, что в МУРе на базе 4-й ОРЧ создается новая оперативно-розыскная часть, которая будет бороться с мошенничествами. В пресс-службе столичной полиции тогда это объяснили повышением эффективности работы уголовного розыска.
"В целях эффективности работы в настоящее время в Управлении уголовного розыска ГУ МВД России по Москве проходят организационно-штатные изменения. Теперь в состав МУРа войдет оперативно-розыскная часть, основной задачей которой станет раскрытие мошенничеств общеуголовной направленности", - сообщили в полиции.
Ранее уведомления об увольнении в рамках реорганизации подразделения получили сотрудники трех отделов Главного следственного управления московской полиции. В пресс-службе ГУ МВД по Москве реформирование ГСУ также объяснили необходимостью повышения эффективности работы управления.