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МВД РФ предлагает повысить госпошлину на загранпаспорта и водительские удостоверения

Общество
29 августа, 22:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Отмечается, что величина госпошлины на получение документов увеличится в среднем на 1000 рублей
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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. МВД РФ предложило увеличить госпошлины за получение загранпаспорта нового образца и пластикового водительского удостоверения. Соответствующий проект федерального закона размещен на портале проектов нормативных актов.

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"Предлагается увеличить государственные пошлины за выдачу национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе (нового поколения), выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации, государственную регистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий, связанных с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения", - говорится в законопроекте.

В документе отмечено, что величина госпошлины на получение перечисленных документов "увеличится в среднем на 1000 рублей". В настоящее время Налоговым кодексом РФ установлена величина госпошлины за выдачу водительского удостоверения (пластиковой карты) - 2000 рублей, за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства - 500 рублей, за выдачу загранпаспорта, содержащего электронный носитель, взрослому гражданину РФ - 3500 рублей, несовершеннолетнему гражданину РФ до 14 лет - 1500 рублей.

Министерство объясняет увеличение пошлин ежегодным ростом фактических затрат федерального бюджета на изготовление загранпаспортов, водительских удостоверений на 10%.

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