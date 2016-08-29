МВД РФ предлагает повысить госпошлину на загранпаспорта и водительские удостоверения

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. МВД РФ предложило увеличить госпошлины за получение загранпаспорта нового образца и пластикового водительского удостоверения. Соответствующий проект федерального закона размещен на портале проектов нормативных актов.
"Предлагается увеличить государственные пошлины за выдачу национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе (нового поколения), выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации, государственную регистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий, связанных с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения", - говорится в законопроекте.
В документе отмечено, что величина госпошлины на получение перечисленных документов "увеличится в среднем на 1000 рублей". В настоящее время Налоговым кодексом РФ установлена величина госпошлины за выдачу водительского удостоверения (пластиковой карты) - 2000 рублей, за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства - 500 рублей, за выдачу загранпаспорта, содержащего электронный носитель, взрослому гражданину РФ - 3500 рублей, несовершеннолетнему гражданину РФ до 14 лет - 1500 рублей.
Министерство объясняет увеличение пошлин ежегодным ростом фактических затрат федерального бюджета на изготовление загранпаспортов, водительских удостоверений на 10%.