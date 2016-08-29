Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клименко: пилотный проект внедрения нейросетей в медицину запланирован на декабрь

Общество
29 августа, 23:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
"В регионах, где сейчас очень слабый медицинский класс, эта технология будет хорошим подспорьем", - заявил советник президента России по интернету
Материал из 1 страницы
Герман Клименко

Герман Клименко

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Пилотный проект внедрения технологии распознавания и анализа медицинских диагностических изображений с применением компьютерных нейросетей может быть осуществлен в декабре 2016 года. Об этом сообщил советник президента России по интернету Герман Клименко в эфире радиостанции "Лайф Звук".

"Если рентгенолог может увидеть на снимке патологию, то это может увидеть и компьютер. В регионах, где сейчас очень слабый медицинский класс, эта технология будет хорошим подспорьем. Пилот же мы постараемся запустить в декабре", - сказал он.

Ранее стало известно, что Институт развития интернета (ИРИ) совместно государственными медицинскими учреждениями и частными инвесторами планируют создать компанию, которая разработает технологию распознавания и анализа медицинских диагностических изображений (рентгенография, КТ, МРТ, УЗИ) с применением компьютерных нейронных сетей. Об этом 25 августа сообщил журналистам Герман Клименко в рамках презентации инвестиционных и исследовательских проектов интернет-экономики.

Инвесторами проекта на первоначальной стадии стали председатель совета директоров Game Insight Игорь Мацанюк и вице-президент ПАО "Ростелеком" Алексей Басов. Сумма инвестиций не раскрывается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Клименко, Герман Сергеевич
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Фестиваль "Русское поле" в Москве
6
Арбуз весом почти 22 кг стал самым большим на арбузном фестивале в Волгоградской области
9
В московском метро запустили поезд "Союзмультфильм"
Интересное
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Наперегонки с быками
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Директор школы в Петербурге уволена после скандала с подделкой оценок
2
В Москве полиция ищет похищенную женщину
3
Источник: почти все сотрудники МУР, кроме "убойного отдела", выведены за штат
4
ПКР: решение о недопуске российских паралимпийцев распространяется на зимние Игры-2018
5
Белый дом: окно возможностей для сотрудничества США и РФ в Сирии закрывается
6
Песков рассчитывает, что Путин и Обама смогут пообщаться на саммите G20
7
В США на 84-м году жизни скончался актер Джин Уайлдер
Темы дня
Реклама