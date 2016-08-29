Клименко: пилотный проект внедрения нейросетей в медицину запланирован на декабрь

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Пилотный проект внедрения технологии распознавания и анализа медицинских диагностических изображений с применением компьютерных нейросетей может быть осуществлен в декабре 2016 года. Об этом сообщил советник президента России по интернету Герман Клименко в эфире радиостанции "Лайф Звук".

"Если рентгенолог может увидеть на снимке патологию, то это может увидеть и компьютер. В регионах, где сейчас очень слабый медицинский класс, эта технология будет хорошим подспорьем. Пилот же мы постараемся запустить в декабре", - сказал он.

Ранее стало известно, что Институт развития интернета (ИРИ) совместно государственными медицинскими учреждениями и частными инвесторами планируют создать компанию, которая разработает технологию распознавания и анализа медицинских диагностических изображений (рентгенография, КТ, МРТ, УЗИ) с применением компьютерных нейронных сетей. Об этом 25 августа сообщил журналистам Герман Клименко в рамках презентации инвестиционных и исследовательских проектов интернет-экономики.

Инвесторами проекта на первоначальной стадии стали председатель совета директоров Game Insight Игорь Мацанюк и вице-президент ПАО "Ростелеком" Алексей Басов. Сумма инвестиций не раскрывается.