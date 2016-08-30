Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Информацию о работе соцорганизаций будут публиковать в виде открытых данных

Общество
30 августа, 2:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Ранее рабочая группа Экспертного совета при правительстве РФ проанализировала применяемые сейчас методики оценки качества социальных услуг и пришла к выводу, что они не всегда объективны и понятны
Материал из 1 страницы
Министр по связям с открытым правительством РФ Михаил Абызов

Министр по связям с открытым правительством РФ Михаил Абызов

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов получил поручение обеспечить утверждение перечней и форматов информации о деятельности организаций социальной сферы для размещения в интернете в виде открытых данных. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Открытого правительства, отметив, что поручение Абызову дано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Ранее рабочая группа Экспертного совета при правительстве РФ проанализировала применяемые сейчас методики оценки качества социальных услуг и пришла к выводу, что они не всегда объективны и понятны гражданам, а большая часть показателей, которые характеризуют качество социальных услуг, уже собираются органами власти в форме статистических данных.

По мнению Абызова, слова которого приводит пресс-служба Открытого правительства, "максимальное размещение их в публичном доступе позволит избежать бюджетных расходов на массовую социологию, а публикация этих показателей в формате открытых данных позволит улучшить механизмы независимой оценки и эффективно использовать их для рейтингования, анализа и сравнения качества социальных услуг".

В пресс-службе Открытого правительства также добавили, что эти перечни и порядок публикации открытых данных должны быть рассмотрены Правительственной комиссией по координации деятельности Открытого правительства. "Михаилу Абызову также поручено обеспечить координацию и контроль за публикацией этих данных в сети", - отметили в пресс-службе, подчеркнув, что размещение информации о соцорганизациях в открытом доступе позволит повысить эффективность независимой оценки качества социальных услуг.

По словам министра, "система независимой оценки должна обеспечить функцию обратной связи, стать формой общественного контроля, позволить органам управления использовать эти инструменты для объективной оценки эффективности работы подведомственных организаций, а гражданину делать обоснованный выбор учреждений для получения социальных услуг".

Проблемы доступности информации и ее корректного раскрытия предполагается обсудить и на площадке саммита "Открытые данные - 2016" в декабре. Мероприятие проводит Открытое правительство и Аналитический центр при правительстве РФ при поддержке Минэкономразвития и Минкомсвязи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Абызов, Михаил Анатольевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Фестиваль "Русское поле" в Москве
6
Арбуз весом почти 22 кг стал самым большим на арбузном фестивале в Волгоградской области
9
В московском метро запустили поезд "Союзмультфильм"
Интересное
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Наперегонки с быками
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: почти все сотрудники МУР, кроме "убойного отдела", выведены за штат
2
В Москве полиция ищет похищенную женщину
3
В США на 84-м году жизни скончался актер Джин Уайлдер
4
Министр энергетики Украины: уголь из Донбасса Киев больше не закупает
5
ПКР: решение о недопуске российских паралимпийцев распространяется на зимние Игры-2018
6
Источник: на НПЗ "Роснефти" в Ангарске выявлены масштабные хищения дизтоплива
7
Кремль не располагает подтверждениями того, что Каримов якобы скончался
Темы дня
Реклама