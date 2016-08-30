Информацию о работе соцорганизаций будут публиковать в виде открытых данных

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов получил поручение обеспечить утверждение перечней и форматов информации о деятельности организаций социальной сферы для размещения в интернете в виде открытых данных. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Открытого правительства, отметив, что поручение Абызову дано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Ранее рабочая группа Экспертного совета при правительстве РФ проанализировала применяемые сейчас методики оценки качества социальных услуг и пришла к выводу, что они не всегда объективны и понятны гражданам, а большая часть показателей, которые характеризуют качество социальных услуг, уже собираются органами власти в форме статистических данных.

По мнению Абызова, слова которого приводит пресс-служба Открытого правительства, "максимальное размещение их в публичном доступе позволит избежать бюджетных расходов на массовую социологию, а публикация этих показателей в формате открытых данных позволит улучшить механизмы независимой оценки и эффективно использовать их для рейтингования, анализа и сравнения качества социальных услуг".

В пресс-службе Открытого правительства также добавили, что эти перечни и порядок публикации открытых данных должны быть рассмотрены Правительственной комиссией по координации деятельности Открытого правительства. "Михаилу Абызову также поручено обеспечить координацию и контроль за публикацией этих данных в сети", - отметили в пресс-службе, подчеркнув, что размещение информации о соцорганизациях в открытом доступе позволит повысить эффективность независимой оценки качества социальных услуг.

По словам министра, "система независимой оценки должна обеспечить функцию обратной связи, стать формой общественного контроля, позволить органам управления использовать эти инструменты для объективной оценки эффективности работы подведомственных организаций, а гражданину делать обоснованный выбор учреждений для получения социальных услуг".

Проблемы доступности информации и ее корректного раскрытия предполагается обсудить и на площадке саммита "Открытые данные - 2016" в декабре. Мероприятие проводит Открытое правительство и Аналитический центр при правительстве РФ при поддержке Минэкономразвития и Минкомсвязи.