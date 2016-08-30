Музеи Италии собрали €610 тыс. на ликвидацию последствий землетрясения

РИМ, 30 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянские музеи за воскресенье собрали €610 тыс. на ликвидацию последствий землетрясения, произошедшего в центре Италии 24 августа. Об этом сообщили в понедельник вечером в министерстве культурного наследия и культурной деятельности.

"€610 тыс. собрали только государственные музеи, перечислив всю выручку от продажи воскресных билетов. К этой сумме нужно будет добавить еще вклад муниципальных, частных и религиозных музеев, которые поддержали инициативу, объявленную министерством", - говорится в заявлении ведомства.

Итальянские музеи в воскресенье посетили более 70 тыс. человек, откликнувшиеся на призыв министра культурного наследия, культурной деятельности и туризма Дарио Франческини помочь пострадавшим от удара стихии. Все средства будут потрачены на восстановление объектов культурного наследия в затронутых землетрясением зонах. По данным властей, более 900 памятников получили повреждения, из них 50 полностью или частично разрушены. Франческини отметил, что их восстановление "обязательно для сохранения истории".

Средства в помощь пострадавшим районам сейчас собираются по разным каналам. Один из них - отправка SMS-сообщений на специальный номер, который привязан к банковскому счету Департамента гражданской защиты. Как там сообщили, с 24 августа на него поступили более €10 млн. Стоимость одного сообщения - €2.

25 августа в центре Италии произошло землетрясение магнитудой 6,0. За ним последовала серия мощных афтершоков. Землетрясение привело к значительным разрушениям небольших горных городов. В результате катастрофы погибли, по последним данным, 294 человека, более 400 пострадали, крова лишились более 2 тыс. человек.

В зоне происшествия продолжается разбор завалов.