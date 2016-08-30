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Стратегию развития образования обсудят на конференции АТЭС во Владивостоке

Общество
30 августа, 5:07 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Конференция состоится по программе Восточного экономического форума 1-3 сентября
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ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Участники конференции АТЭС по образованию, которая пройдет в сентябре во Владивостоке, обсудят стратегию развития образования в странах - членах организации, а также вопросы совместного инвестирования в развитие человеческого капитала. Конференция состоится по программе Восточного экономического форума (ВЭФ) 1-3 сентября. Об этом в интервью ТАСС сказал директор Дальневосточного центра экономического развития и интеграции России в АТР, профессор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Александр Абрамов.

"Конференция продолжает серию международных образовательных конференций АТЭС, проведенных во Владивостоке в 2012-2015 гг. и посвященных интеграции образовательных систем Азиатско - Тихоокеанского региона (АТР), механизмам укрепления сотрудничества в области образования и мобильности, обмену знаниями и информацией", - сообщил Абрамов.

По его словам, конференция 2016 года является рабочей встречей, на которой решаются конкретные вопросы экономик АТЭС в области образования, науки и развития человеческого капитала. "Первый важнейший вопрос - подготовка к шестой встрече министров образования и науки форума АТЭС. Она пройдет в Перу в октябре этого года, и сопредседателями встречи выступят Перу и Россия. Мы должны обсудить повестку этой встречи министров и сделать предложения в проекты решений", - сказал Абрамов.

Стратегия образования

Второй темой конференции, по словам эксперта, станет обсуждение стратегии развития образования. "Мы будем обсуждать выдвинутую нашими китайскими коллегами и поддержанную Россией стратегию развития образования АТЭС", - отметил Абрамов.

"В декларации лидеров АТЭС 2012 года подчеркивается важность международного образовательного сотрудничества, которое влияет на качество образования и обучения и способствует экономическому росту. Учитывая значительный вклад, который развитие человеческих ресурсов вносит в торговлю, инвестиции в АТР, появилась потребность в разработке всеобъемлющей образовательной стратегии АТЭС", - сказал Абрамов.

В частности, будут обсуждаться возможности совместного инвестирования в образовательные проекты, поддержка мобильности студентов, аспирантов, преподавателей, менеджеров и целых университетов. "В ДВФУ уже ведется работа в этом направлении. Сотрудничество налажено более чем со ста партнерами из 19 стран. Среди них крупнейшие вузы, исследовательские учреждения, общественные организации, бизнес-структуры из США, Германии, Испании, Японии, Республики Кореи, КНР и других стран" - отметил эксперт.

Конференция АТЭС

Пятая международная конференция АТЭС по образованию "Стратегия развития образования в АТЭС" пройдет в ДВФУ. Организаторами выступают Министерство образования и науки РФ, Рабочая группа по развитию человеческого капитала форума АТЭС, оргкомитет ВЭФ и ДВФУ. В конференции примут участие официальные делегации министерств образования и науки ряда экономик форума АТЭС, в т. ч. Брунея, Вьетнама, Индонезии, Китая, Республики Корея, Мексики, Новой Зеландии, Малайзии, Перу, Сингапура, Таиланда, Чили, Японии.

ВЭФ пройдет во Владивостоке на острове Русский 2 - 3 сентября. Приедут делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран. Будут обсуждаться механизмы поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты. Центральным событием форума станет панельная сессия с участием президента Путина, премьера Абэ и президента Республики Корея Пак Кын Хе.

ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

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