Источник: начальник МУР Игорь Зиновьев уходит со своего поста

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Начальник Московского уголовного розыска генерал-майор полиции Игорь Зиновьев уходит со своей должности и в ближайшее время возглавит УВД по Восточному административному округу Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Свой пост в ближайшее время покинет начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве Игорь Зиновьев", - сообщил источник. Вместе с тем, по его словам, пока неизвестно, кто возглавит МУР. "Кандидатура пока не найдена", - пояснил собеседник агентства. "На данный момент известно лишь, что Игорь Зиновьев, как ожидается, возглавит УВД по Восточному административному округу столицы", - заключил источник.

Официальным подтверждением данной информацией ТАСС пока не располагает. Ранее источники агентства сообщили, что все сотрудники Московского уголовного розыска, кроме "убойного отдела" выведены за штат.

"Почти все сотрудники Московского уголовного розыска выведены за штат, кроме 1-й оперативно-розыскной части (ОРЧ), более известной как "убойный отдел", занимающейся раскрытием убийств", - сказал источник. В настоящее время реформирование происходит в 4-й ОРЧ, которая отвечала за борьбу с наркотиками, и в 6-й оперативно-розыскной части, отвечающий за борьбу с организованной преступностью, уточнил источник. По его данным, реформирование связано с тем, что "руководство московского главка МВД пытается добиться не только эффективности работы, но и избавиться от коррупционеров". По словам источника, за штат выведены и сотрудники, которые так или иначе связаны с прессой - для борьбы с так называемыми утечками оперативной информации в СМИ.

Вместе с тем источник сообщил, что "выведение сотрудников МУРа за штат не означает, что они все будут уволены". Ранее источник ТАСС сообщил, что в МУРе на базе 4-й ОРЧ создается новая оперативно-розыскная часть, которая будет бороться с мошенничествами.

Игорь Зиновьев родился в 1964 году в Москве, в органах внутренних дел работает с 1985 года. Начинал работать в органах внутренних дел оперуполномоченным уголовного розыска. В 2000-х он занимал должность начальника криминальной милиции Центрального административного округа Москвы, затем работал замначальника УВД по ЦАО. В декабре 2011 года Зиновьев занял пост начальника Управления внутренних дел по САО Москвы, в 2014 году был назначен начальником МУР.