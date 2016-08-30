Саперы МЧС за полтора месяца работы разминировали в Сербии 18 снарядов

Москвичи в День города станцуют с Наташей Ростовой и протестируют машину времениМосква 30 августа, 9:18
СК проверяет факт гибели трех рабочих "Сибгазсервиса" во время бурения на ЯмалеНовости Урала 30 августа, 9:07
Орнитологи из РФ и Германии установили спутниковые ошейники на птенцов сапсанов в АрктикеНаука 30 августа, 8:31
Самолеты, бомбы, суфражистка: что и кого везли северные конвои союзников в СССРВ стране 30 августа, 8:30
Михалков: судьба российской картины на "Оскаре" зависит не только от ее качестваКультура 30 августа, 8:05
Михалков поставит "Рабу любви" со слушателями своей КиноакадемииКультура 30 августа, 8:03
Пассажиры Boeing-757, аварийно севшего в Братске, вылетели в МосквуСибирь 30 августа, 8:01
Михалков: часть туркластера "Цитадель" может заработать уже к 2018 годуОбщество 30 августа, 8:00
В результате взрыва возле посольства Китая в Киргизии один человек погиб, трое раненыМеждународная панорама 30 августа, 7:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сводный отряд МЧС России за полтора месяца работы в Сербии разминировал 18 неразорвавшихся боеприпасов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"С 15 июля пиротехники МЧС обследовали в Сербии почти 170 тыс. кв метров территории, обнаружили и обезвредили 18 боеприпасов", - сказал собеседник агентства. Сводный отряд, работающий в Сербии, состоит их специалистов Центра "Лидер" и Ногинского спасательного центра МЧС России. Они оснащены необходимой техникой и робототехническими комплексами для обезвреживания взрывоопасных предметов.
В МЧС напомнили, что в 2008-2015 годах ведомство реализовало программу содействия Сербии в гуманитарном разминировании ее территории. За годы программы более 200 специалистов МЧС России - из Ногинского спасательного центра и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" - прошли подготовку в соответствии с международными стандартами противоминной деятельности.
За восемь лет совместным усилиями очищено от мин и кассетных боеприпасов более 4,6 млн кв. метров территории, которая возвращена в хозяйственный оборот, найдено и обезврежено почти 13 тыс. боеприпасов.