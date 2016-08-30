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Саперы МЧС за полтора месяца работы разминировали в Сербии 18 снарядов

Общество
30 августа, 8:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Пиротехники МЧС обследовали почти 170 тыс. кв метров территории
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сводный отряд МЧС России за полтора месяца работы в Сербии разминировал 18 неразорвавшихся боеприпасов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"С 15 июля пиротехники МЧС обследовали в Сербии почти 170 тыс. кв метров территории, обнаружили и обезвредили 18 боеприпасов", - сказал собеседник агентства. Сводный отряд, работающий в Сербии, состоит их специалистов Центра "Лидер" и Ногинского спасательного центра МЧС России. Они оснащены необходимой техникой и робототехническими комплексами для обезвреживания взрывоопасных предметов.

В МЧС напомнили, что в 2008-2015 годах ведомство реализовало программу содействия Сербии в гуманитарном разминировании ее территории. За годы программы более 200 специалистов МЧС России - из Ногинского спасательного центра и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" - прошли подготовку в соответствии с международными стандартами противоминной деятельности.

За восемь лет совместным усилиями очищено от мин и кассетных боеприпасов более 4,6 млн кв. метров территории, которая возвращена в хозяйственный оборот, найдено и обезврежено почти 13 тыс. боеприпасов.

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