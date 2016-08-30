Эмомали Рахмон заявил об огромном значении русского языка для Таджикистана

ДУШАНБЕ, 30 августа. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил об огромном значении русского языка для современного общества Таджикистана. Соответствующее заявление он сделал на церемонии открытия новых учебных корпусов Российско-Таджикского (Славянского) университета, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.

"Огромное значение русского языка для нашего общества носит не декларативный, а реальный характер, и в конституции страны за ним закреплен статус языка межнационального общения", - подчеркнул он. Рахмон напомнил о том, что Таджикистан "одним из первых на законодательном уровне утвердил государственную программу совершенствования обучения иностранным языкам, в том числе русскому". "В государственных стандартах начального, среднего и высшего профессионального образования за русским языком закреплен статус обязательного предмета, его изучают во всех общеобразовательных школах страны уже со второго класса", - добавил президент.

Он также отметил, что в 27 школах республики, "в том числе в школе при Российско-Таджикском (Славянском) университете, а также в более чем 130 классах при общеобразовательных учреждениях страны обучение полностью ведется на русском языке".

Рахмон обратил внимание на то, что в прошлом году правительство страны приняло новую шестилетнюю программу по изучению и преподаванию русского языка, и подчеркнул, что "актуальным остается вопрос обеспечения наших образовательных учреждений соответствующими педагогическими кадрами, учебниками и учебными пособиями". "В этом деле мы рассчитываем на поддержку и содействие наших российских друзей, - сказал Рахмон. - По этому поводу мы с первых дней сотрудничества наших стран в сфере образования неоднократно обращались к российской стороне, в том числе на самом высоком уровне".

Строительство нового здания Российско-Таджикского (Славянского) университета началось в 2012 году. Оно состоит из трех пятиэтажных строений. Теперь в вузе смогут обучаться свыше 1 тыс. студентов, сообщает пресс-служба главы государства.

С момента образования университета в 1996 году в нем подготовлено свыше 20 тыс. специалистов.