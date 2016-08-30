Москвичи в День города станцуют с Наташей Ростовой и протестируют машину времени

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Первый бал Наташи Ростовой из фильма "Война и мир" и номер "Полет на Луну" из картины "Цирк" воссоздадут на День города в Москве. Жители столицы 10 сентября смогут погрузиться в атмосферу любимых фильмов и встретиться с героями-двойниками. Как сообщается на сайте столичной мэрии, в этот день на Тверской улице посетители 10 тематических площадок смогут сделать прическу и макияж, как у героев фильма "Я шагаю по Москве", станцевать полонез на первом балу Наташи Ростовой, поработать в отделе МУРа из фильма "Место встречи изменить нельзя".

"Вместе с двойниками любимых актеров посетители фестиваля научатся основам строевой подготовки, поводят хоровод вокруг фонтана "Дружба народов" и устроят танцевальный флешмоб с цветными зонтиками под музыку 1960-х", - отмечается в сообщении.

Иван Васильевич и другие

На площадке рядом с Малым Гнездиковским переулком москвичей встретят герои фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Гости попадут в царские палаты, где государь принимает шведского посла, побывают на пиру, попробуют свои силы в народных танцах. Каждые полчаса на этой площадке будет проходить "набор в рекруты". Посетителей научат основам строевой подготовки, обращению с безопасным оружием и армейскому барабанному бою. В квартире Шурика все желающие под его руководством будут чинить и тестировать машину времени.

Возле Глинищевского переулка воссоздадут историческую арку главного входа на ВДНХ. Здесь же оживет фонтан "Дружба народов", инсталляции "Вологодская деревня" и "Кавказские горы" - для воссоздания атмосферы фильма Ивана Пырьева "Свинарка и пастух". Посетители смогут познакомится с укладом сельской жизни, перед ними разыграют десять сцен из фильма.

Наташа Ростова и Глеб Жеглов

Напротив Вознесенского переулка установят копию Московских триумфальных ворот. Пройдя через них, гости попадут на площадку фильма "Война и мир", где будут разбиты два военных лагеря - русских и французов. Солдаты обеих армий будут совершать вылазки, отрабатывать навыки строевой подготовки, чистить орудия, привлекая к этому всех прохожих. В светском салоне пройдет первый бал Наташи Ростовой. Здесь научат танцевать полонез с мазуркой под живой оркестр.

На площадке фильма "Место встречи изменить нельзя" москвичи откроют в себе качества настоящих оперативников: распутают сложное дело в воссозданном отделе МУРа, научатся составлять фотороботы и снимать отпечатки пальцев. Гости будут выявлять "правонарушителей", "безбилетников" и "хулиганов".

Полет на Луну

На Тверской улице рядом с Козицким переулком появится яркая цирковая арка, ведущая прямиком к декорациям фильма "Цирк". С утра и до вечера москвичей будут развлекать с десяток цирковых коллективов. На специализированной арене запланированы выступления акробатов, жонглеров, мотоциклистов и эквилибристов. Гости увидят реконструкцию циркового номера "Полет на луну".

У Брюсова переулка москвичей будут ждать актеры в образах персонажей фильма "Я шагаю по Москве". Каждые полчаса на площадке будет проходить танцевальный флешмоб с цветными зонтиками под музыку 1960-х. В салоне красоты специалисты помогут создать образ того времени, подобрав прическу и макияж. Все желающие смогут попасть на показ мод, где увидят коллекции 1950-1960 годов.

Московский дворик и троллейбус-телепорт

На площадке, посвященной фильму "Покровские ворота", можно будет бесплатно покататься на роликах. Для маленьких москвичей организуют сеансы свободного катания, игровые, танцевальные и спортивные занятия. В воссозданном московском дворике того времени разместятся столики для игры в шахматы и домино.

Чуть поодаль от Камергерского переулка расположится площадка фильма "Гостья из будущего" с троллейбусом-телепортом, машиной времени, роботами и жителями будущего. Вместе с биороботом Вертером гости сразятся с космопиратами. Также он покажет устройство машины для межвременных путешествий, проведет "автоматическую историческую идентификацию" посетителей и попытается поместить их в музей времени как характерных жителей Москвы начала XXI века.

Из спортивных развлечений посетителям предложат посоревноваться на космических болидах, роль которых исполнят декорированные самокаты, поиграть в вышибалы, казаки-разбойники и классики, а также попрыгать на резиночке. Рядом откроется запись в пионеротряд: юные пионеры принесут клятву, поиграют в зарницу, споют песни и прочитают стихи.

"Темные", "светлые" и стиляги

На площадке "Ночного дозора" воссоздадут одну из центральных сцен фильма - сражение Антона Городецкого и колдуна Завулона. Кто одержит победу в этой схватке - решат москвичи, которые будут переходить либо на темную, либо на светлую сторону. На площадке будут работать визажисты, которые помогут перевоплотиться в светлых магов.

Кроме того, каждый час аниматоры будут собирать команды для городского квеста. Участникам предстоит выполнить несколько заданий на скорость.

Принять участие в сражении сил света и тьмы можно будет и в танцевальном батле. На площадке фильма "Стиляги" двойники киногероев будут приглашать девушек на свидание. На "Бродвее" развернется грандиозная вечеринка. Весь день будут звучать песни из кинофильма и любимые композиции в джазовой и рок-н-ролльной аранжировке.