Психологи рассказали, как помочь ребенку адаптироваться в школе

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Психологи накануне 1 сентября рассказали ТАСС о том, как не перегрузить ребенка в школе, для чего нужна лень, как помочь первокласснику пережить период адаптации и стать успешным, а также о том, к каким последствиям может привести мотивация по принципу "за хорошие оценки в четверти я куплю тебе новый телефон".

Режим дня и простуды

"Ребенок до 10 лет физиологически очень уязвим во всех дезаптационных процессах, если они происходят, и поэтому именно физиологические процессы необходимо выстроить в первую очередь для того, чтобы он мог лучше справляться со стрессом", - сказала педагог-психолог, победитель конкурса "Учитель года 2015" Анастасия Кузнецова.

По ее словам, нормальным адаптационным периодом считается 1,5 месяца, но иногда он может увеличиваться, и в этом случае ребенку необходима дополнительная помощь. У детей в начальной школе, особенно у первоклашек, сложности с адаптацией часто бывают напрямую связаны со здоровьем, поэтому родителям необходимо быть особенно чуткими и наблюдать за ребенком и его эмоциональным состоянием.

"Могут появиться головные боли, проблемы с животом, повышается температура, ну, и любые другие слабые места в здоровье дают о себе знать. Как правило, в любой школе в современной системе образования все эти риски педагогическим коллективом предусмотрены", - отметила она.

Успешный первоклашка

Кузнецова также подчеркнула, что главное для ребенка - соблюдать требования педагога.

Для того чтобы первокласснику быть успешным, ему прежде всего нужно усвоить систему требований Анастасия Кузнецова педагог-психолог

Если даже ребенок будет знать очень много, но при этом не будет готов встать в позицию ученика по отношению к учителю, уметь элементарно обслуживать себя, завязать шнурки, собрать портфель и не потерять карандаши, то его интеллектуальные возможности не смогут проявиться в полной мере, и он не сможет ощущать себя успешным.

Контролируемая самостоятельность

Психологи отмечают, что ребенок совершенно не обязан самостоятельно делать весь объем домашней работы сразу.

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Самостоятельность ребенка не должна быть в ущерб качеству работы. Другими словами, ребенок может без помощи родителей делать только тот объем работы, который он может сделать качественно, считает Кузнецова. Она привела в пример ситуацию, когда ребенок выполняет весь объем домашней работы сам, но при этом допускает массу ошибок, помарок и получает за это замечания. А при этом его одноклассники, выполнившие работу с родителями, делают ее более качественно.

"В итоге у ребенка связь между самостоятельным выполнением и своей успешностью может сформироваться отрицательная. Дозированная помощь в начальной школе нужна через наблюдение за его готовностью", - объяснила Кузнецова.

Но и делать все за ребенка, лишая его опыта самостоятельности, тоже нельзя, считает педагог и психолог Московской психологической лаборатории №12 Наталья Белова.

Важно, чтобы именно в этом возрасте они учились выбирать и действовать самостоятельно, запрашивая помощь лишь тогда, когда нет своих ресурсов, а не в принципе любую помощь Наталья Белова педагог-психолог Московской психологической лаборатории №12

Мотивации к учебе нет

По мнению психологов, мотивации к самой учебе как таковой у ребенка изначально нет, но есть интерес и система приоритетов. "Есть то, во что мы погружаемся всецело, потому что для нас это интересно, важно и радостно. А есть догрузка. Не нужно быть одинаково успешным по всем предметам", - объяснила руководитель психолого-педагогической службы московской гимназии №1540 Софья Розенблюм.

А так как все предметы из школьной программы не могут быть одинаково интересны, необходимо, по мнению психолога, установить приемлемый результат по неинтересным: определенная оценка за проверочную работу, контрольную работу или в четверти. Абстрактная цель "нужно учиться, чтобы быть образованным" непонятна ребенку, а конкретный измеримый результат вполне достижим, считает Розенблюм.

"Мы должны научиться делать на каком-то достаточном уровне неинтересные для нас вещи. Взрослая жизнь на 80% состоит из того, что нужно, но не очень хочется", - сказала она.

Наблюдать за интересами ребенка

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Так как интерес, по мнению психологов, - самый действенный двигатель учебы, родителям необходимо начать приглядываться к интересам ребенка уже в первые школьные дни. "Важно, чтобы ребенок сам проявлял интерес, поговорить с ним "а что именно тебе в этом интересно?", "а как бы ты это развивал?", "а чему хочешь научиться?", - отметила Белова.

Достижимый результат необходимо с ребенком обсуждать, и большую цель делить на много маленьких промежуточных. Причем, чем младше ребенок, тем меньше должно быть время достижения результата.

Небольшими шагами двигаться от одного результата к другому. Для детей младшего школьного возраста достижение результата должно быть по времени обозримо. Результаты должны появляться раз в три дня, разного масштаба Наталья Белова Педагог и психолог Московской психологической лаборатории №12

При этом психологи отмечают, что ребенку больше двух-трех кружков в неделю "потянуть" будет сложно. Две секции - если речь идет о занятиях, которые требуют дополнительных упражнений дома (фортепиано, вокал), три кружка - если деятельность ограничивается рамками самого занятия.

Возраст проб

Кузнецова, в свою очередь, отметила, что младший школьный возраст - это период проб. Для того чтобы ребенку понять, интересно ему то или иное занятие, необходимо попробовать. "Единственное, за чем нужно следить, это за тем, чтобы не формировалось ощущение, что бросить можно в любой момент по прихоти, необходимо достигать поставленных целей", - сказала она.

Чтобы ребенок мог прислушаться к себе, расставить приоритеты, родители должны дать ему возможность попробовать разное. При этом у всего, что ребенок пробует, должен быть конкретный, измеримый результат. Это поможет самому ребенку доводить дело до определенного результата и самостоятельно после этого совершать выбор - продолжать занятия или пойти на в секцию.

"У ребенка в конце концов тоже не должно формироваться представление о себе, что он и тут, и там, и нигде в результате", - сказала Кузнецова.

Если ребенок ленится

Риторика родителей о том, что ребенок из лени не хочет учиться или ходить на кружки, по мнению специалистов, не работает. Белова считает, что, когда ребенок говорит "мне лень", это на самом деле равносильно взрослому "мне нужно отдохнуть".

"Тут очень важно, когда ребенок начинает говорить "мне лень, у меня нет сил, я не хочу", не стыдить его за это, а прямо присоединиться к этому его состоянию. Спросить его, "а как ты ленишься?", "а что тебе поможет набраться сил?", - считает эксперт.

По мнению Кузнецовой, процесс достижения результата в этой ситуации нужно разбить на несколько маленьких задач:

"Давай, ты сейчас сделаешь одно упражнение, потом отдохнешь, съешь яблоко, и доделаешь оставшиеся два". Четкие, понятные самому ребенку рамки помогут и ему, и родителю, достичь поставленной цели, считает психолог.

Покупки за хорошие отметки

Можно разными способами помочь ребенку стать успешным в учебе. Однако, по мнению, психологов, у всех способов мотивирования есть свои последствия. Один из самых часто используемых родителями способов - обещание дорогой покупки за хорошие отметки в четверти.

"Нужно понимать, что тот способ, о котором идет речь - подкупом, шантажом - легко доступен, он перекладывается на абсолютно любые сферы жизни, в том числе и взрослого ребенка", - считает Кузнецова.

По ее словам, этот способ, действительно, работает, но так как мотивация эта внешняя, а не внутренняя, то она вырастет вместе с ребенком. "Вырастет объем заданий, их сложность, и ставки, соответственно, возрастут. Нужно быть готовым к тому, что ребенок может сказать: "Хорошо, я поступлю в институт, но за это ты купишь мне машину", - рассказала педагог-психолог.