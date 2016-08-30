Пучков расскажет на ВЭФ об управлении рисками чрезвычайных ситуаций

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков расскажет участникам Восточного экономического форума об управлении рисками чрезвычайных ситуаций для повышения инвестиционной привлекательности Дальнего Востока. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В рамках проведения ВЭФ МЧС России подготовило панельную сессию "Обеспечение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока: роль и место Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий". Ее откроет министр Владимир Пучков, который выступит с докладом, затрагивающим вопросы управления рисками чрезвычайных ситуаций и развития инвестиционной привлекательности Дальнего Востока", - сообщили в МЧС.

Среди других тем, которые затронет Пучков, - международная кооперация и взаимодействие бизнес-сообществ, научных и образовательных организаций в целях разработки и реализации комплексных мер по повышению устойчивости сообществ, объектов экономики, инфраструктуры, готовности населения Дальнего Востока к возможным бедствиям и катастрофам, а также реализации Сендайской рамочной программы на местном уровне, что позволит обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие муниципальных образований Дальнего Востока.

В МЧС уточнили, что в панельной сессии примут участие иностранные специалисты, делегация МЧС России и представители научной общественности.

Дешевле предотвратить, чем ликвидировать

Уже давно подсчитано, что инвестировать в снижение рисков бедствий и чрезвычайных ситуаций эффективнее, чем оплачивать последствия катастроф. По данным ООН, ежегодный прямой ущерб от стихийных бедствий в мире превышает 300 млрд долларов. При этом частота возникновения природных бедствий и техногенных катастроф с каждым годом только возрастает.

Природные катастрофы происходят в мире в четыре раза чаще, чем 30 лет назад, а их последствия становятся все более разрушительными. За последние 30 лет во всех катастрофах пострадало более 800 млн человек, и более миллиарда жителей планеты осталось без крова. Страны Азии и Тихого океана в наибольшей степени подвержены воздействию стихийных бедствий.

Ранее Пучков сообщал, что в России прямой и косвенный ущерб от чрезвычайных ситуаций различного характера может достичь до 2% ВВП. Для противодействия угрозам, считают в МЧС, необходимы международное сотрудничество и консолидация всех сил для устойчивого развития общества, что повысит в том числе инвестиционную привлекательность.

В России сформирована современная законодательная база, создана единая система подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности, на всей территории страны модернизированы системы оповещения и информирования граждан о ЧС, правилах поведения и способах защиты. Сеть космического мониторинга, наземного наблюдения и лабораторного контроля позволяет выявить предпосылки природных и техногенных бедствий.

Глава МЧС России неоднократно выступал с инициативой создания такой же сети в глобальном и региональном масштабе. По его словам, созданная в России национальная платформа снижения риска бедствий готова в рамках международной кооперации чрезвычайных служб реализовывать приоритеты, направленные на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и снижение рисков современного мира.

Сендайская программа

Россия усиливает международное взаимодействие для выполнения Сендайской программы по уменьшению опасности бедствий. В частности, МЧС России последовательно продвигает идею создания региональных и глобальных сетей антикризисного управления под эгидой Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС), в том числе формирование Азиатско-Тихоокеанского центра мониторинга и прогнозирования ЧС.

В целом МЧС России ведет активную работу по реализации Сендайской рамочной программы действий. Она была принята по итогам 3-й всемирной конференции ООН по уменьшению опасности бедствий, прошедшей в Японии в марте 2015 года. Основной ее целью является снижение количества рисков чрезвычайных ситуаций до 2020 года. В ней отражены основные направления развития международного сотрудничества в области предупреждения бедствий.

Безопасность под контролем

В ходе Восточного экономического форума подразделения МЧС будут нести службу в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности МЧС России развернет на объектах ВЭФ мобильные посты, на которых будут дежурить и проводить патрулирование пожарные расчеты, спасатели, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. Всего в Приморском крае будут осуществлять дежурство 35 передвижных групп чрезвычайного ведомства.

"Общее количество сил и средств, задействованных на обеспечении безопасности во время подготовки и проведения Восточного экономического форума, составляет более 1150 человек и 200 единиц техники, 19 плавсредств", - сообщили в МЧС. Кроме того, в качестве дополнительных сил в город Уссурийск из Хабаровского края направлена аэромобильная группировка Амурского спасательного центра МЧС России численностью 70 человек и 16 автомобилей. "Они также будут осуществлять оперативное реагирование для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций", - отметили в министерстве.

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.