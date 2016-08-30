Россиянка умерла от малярии после поездки в Африку

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Жительница Москвы скончалась от тропической малярии после возвращения из Замбии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

"Ежегодно в мире погибает от малярии свыше 500 тыс. человек, особенно страдают дети до 5 лет... В 2016 году зарегистрирован летальный исход от тропической малярии у жительницы Москвы после посещения Замбии", - говорится в сообщении на сайте.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 3,4 млрд человек продолжают подвергаться риску заболевания малярией в 97 странах, главным образом в Африке и Юго-Восточной Азии.

Роспотребнадзор также предупреждает, что тропическая малярия может привести к смерти менее чем за 48 часов после появления первых симптомов болезни, поэтому при посещении тропических стран необходимо принимать противомалярийные препараты. Тип и дозировку препарата должен подбирать врач.