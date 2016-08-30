С 1 сентября вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Новый административный регламент МВД РФ по сдаче экзаменов на право управление автомобилем вступает в силу с 1 сентября. Как сообщил журналистам первый заместитель начальника Госавтоинспекции России Владимир Швецов, отныне кандидатам в водители, не ответившим на один из вопросов в тематическом блоке, придется отвечать на несколько дополнительных.

"Меняются некоторые упражнения, в определенном смысле они усложняются, также немного меняется порядок приема теоретической части. Если испытуемый допускает одну или две ошибки в разных тематических блоках комплекта экзаменационных задач, ему предоставляется возможность ответа на дополнительные вопросы", - сказал Швецов.

Кроме того, кандидаты могут сдавать экзамены на автомобилях как с механической, так и с автоматической коробкой передач. "Для граждан реализована предусмотренная федеральным законодательством возможность сдачи экзаменов как на транспортных средствах с механической трансмиссией, так и оборудованных автоматической трансмиссией", - добавил Швецов.