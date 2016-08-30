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МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом

Общество
30 августа, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Одно из главных элементов новой системы - мобильное приложение для смартфонов "Зарубежный помощник"
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На презентации мобильного приложения "Зарубежный помощник" для содействия российским туристам в чрезвычайных и кризисных ситуациях
На презентации мобильного приложения "Зарубежный помощник" для содействия российским туристам в чрезвычайных и кризисных ситуациях
На презентации мобильного приложения "Зарубежный помощник" для содействия российским туристам в чрезвычайных и кризисных ситуациях
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Заместитель директор департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин и директор департамента МИД России "Ситуационно-кризисный центр" Алексей Ерхов (слева направо) на презентации мобильного приложения "Зарубежный помощник" для содействия российским туристам в чрезвычайных и кризисных ситуациях
Заместитель директор департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин и директор департамента МИД России "Ситуационно-кризисный центр" Алексей Ерхов (слева направо) на презентации мобильного приложения "Зарубежный помощник" для содействия российским туристам в чрезвычайных и кризисных ситуациях
Заместитель директор департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин и директор департамента МИД России "Ситуационно-кризисный центр" Алексей Ерхов (слева направо) на презентации мобильного приложения "Зарубежный помощник" для содействия российским туристам в чрезвычайных и кризисных ситуациях
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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На презентации мобильного приложения "Зарубежный помощник" для содействия российским туристам в чрезвычайных и кризисных ситуациях
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Заместитель директор департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин и директор департамента МИД России "Ситуационно-кризисный центр" Алексей Ерхов (слева направо) на презентации мобильного приложения "Зарубежный помощник" для содействия российским туристам в чрезвычайных и кризисных ситуациях
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ разработало систему экстренной связи и оповещения россиян при кризисных ситуациях за рубежом. О том, как она работает, рассказал на презентации директор ситуационно-кризисного центра дипведомства Алексей Ерхов.

Одно из главных элементов новой системы - мобильное приложение для смартфонов "Зарубежный помощник". По словам Ерхова, оно осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации, классификацию и сбор данных, построение по необходимости маршрутов эвакуации.

"Программа дает возможность круглосуточно связаться с дежурным сотрудником колл-центра департамента. Необходимо скачать приложение, зарегистрироваться, ввести ФИО и номер паспорта, - объяснил Ерхов. - Соединение с колл-центром пока будет проходить по тарифам операторов". Он добавил, что даже если не вводить контактные данные, кнопка экстренной связи (как и запрос обратного звонка) действует всегда.

Владельцы кнопочных мобильных телефонов также могут пользоваться услугами колл-центра. "Необходимо в ручном режиме набрать номер колл-центра, оператор заведет вашу карточку, - пояснил начальник одного из отделов центра Николай Александров. - Нам автоматически придет уведомление о вашем пересечении границы, будут даваться рекомендации по маршруту по SMS".

Александров заверил, что все персональные данные защищены.

Опытная эксплуатация системы началась 12 августа, завершится 31 декабря этого года. Программное обеспечение действует в 144 странах мира.

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