Глава Минобрнауки предлагает заменить третий час физкультуры спортивными танцами

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева предлагает заменить третий урок физкультуры в неделю ритмикой или спортивными танцами. Об этом она заявила на Общероссийском родительском собрании.
"Подойдите к этому творчески. Третий час физкультуры не лишний, можно сделать этот урок в виде ритмики или заменить спортивными танцами под музыку", - считает Васильева.
Она добавила, что для школьников такая деятельность очень полезна. "Для развития ребенка это большой плюс, это здоровый позвоночник, третий час никому не помешает", - подчеркнула министр.