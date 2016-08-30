Глава Минобрнауки предлагает заменить третий час физкультуры спортивными танцами

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева предлагает заменить третий урок физкультуры в неделю ритмикой или спортивными танцами. Об этом она заявила на Общероссийском родительском собрании.

"Подойдите к этому творчески. Третий час физкультуры не лишний, можно сделать этот урок в виде ритмики или заменить спортивными танцами под музыку", - считает Васильева.

Она добавила, что для школьников такая деятельность очень полезна. "Для развития ребенка это большой плюс, это здоровый позвоночник, третий час никому не помешает", - подчеркнула министр.