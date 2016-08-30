Глава Минобрнауки посоветовала родителям блокировать доступ в интернет для детей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева посоветовала родителям блокировать сайты и компьютерные игры в интернете для своих детей, а школам - заменять занятия на компьютере активной деятельностью.

Об этом она заявила на Общероссийском родительском собрании.

"Дома вы можете сделать все: блокировать программы и компьютерные игры, которые отвлекают ребенка от учебы, поставить программы, которые ограничивают скачивание файлов, - тут вы можете выбрать", - сказала Васильева. По ее словам, здесь родители сами выбирают, каким именно образом ограничить доступ в сеть своим детям.

"Что касается школы, я считаю, что в школах должна быть профилактическая замена. Чтобы ребенок занимался активной деятельностью, спортом, музыкой, чтобы отвлекать его от постоянного желания сидеть все время в сети", - подчеркнула Васильева.

Она добавила, что Минобрнауки уже не первый год проводит уроки безопасности в интернете, на которых подробно рассказывается обо всех опасностях и угрозах. "Я считаю, что в этом вопросе мы должны действовать заодно", - подчеркнула министр.

Васильева также заявила, что выступает за профориентацию старшеклассников. "Школам нужно относиться к этому серьезно и прилагать все усилия, чтобы профориентация в школах была", - сказала она. Все необходимые для этого механизмы и условия в школах уже созданы. "Главное, захотеть это делать или заставлять это делать", - подчеркнула Васильева.

В ходе Общероссийского родительского собрания родители школьников могут напрямую обратиться к главе Минобрнауки с волнующими их вопросами. Мероприятие традиционно проходит на базе одной из московских школ. Первое такое собрание состоялось в 2014 году.