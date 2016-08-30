Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Минобрнауки посоветовала родителям блокировать доступ в интернет для детей

Общество
30 августа, 14:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Ольга Васильева также предложила школам заменять занятия на компьютере активной деятельностью
Материал из 1 страницы
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева посоветовала родителям блокировать сайты и компьютерные игры в интернете для своих детей, а школам - заменять занятия на компьютере активной деятельностью.

Об этом она заявила на Общероссийском родительском собрании.

Смотрите также

Глава Минобрнауки предлагает заменить третий час физкультуры спортивными танцами
Минобрнауки приравняет детский летний отдых к дополнительному образованию

"Дома вы можете сделать все: блокировать программы и компьютерные игры, которые отвлекают ребенка от учебы, поставить программы, которые ограничивают скачивание файлов, - тут вы можете выбрать", - сказала Васильева. По ее словам, здесь родители сами выбирают, каким именно образом ограничить доступ в сеть своим детям.

"Что касается школы, я считаю, что в школах должна быть профилактическая замена. Чтобы ребенок занимался активной деятельностью, спортом, музыкой, чтобы отвлекать его от постоянного желания сидеть все время в сети", - подчеркнула Васильева.

Она добавила, что Минобрнауки уже не первый год проводит уроки безопасности в интернете, на которых подробно рассказывается обо всех опасностях и угрозах. "Я считаю, что в этом вопросе мы должны действовать заодно", - подчеркнула министр.

Смотрите также
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева
Глава Минобрнауки назвала работу учителя "служением"

Васильева также заявила, что выступает за профориентацию старшеклассников. "Школам нужно относиться к этому серьезно и прилагать все усилия, чтобы профориентация в школах была", - сказала она. Все необходимые для этого механизмы и условия в школах уже созданы. "Главное, захотеть это делать или заставлять это делать", - подчеркнула Васильева.

В ходе Общероссийского родительского собрания родители школьников могут напрямую обратиться к главе Минобрнауки с волнующими их вопросами. Мероприятие традиционно проходит на базе одной из московских школ. Первое такое собрание состоялось в 2014 году.

Другие новости по теме

Астахов: детям в школах могут запретить пользоваться гаджетами
СМИ: в РФ разработан браузер для школьников, блокирующий доступ к нежелательной информации
Почти четверть родителей из РФ считают, что в интернете нет сервисов, безопасных для детей

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Регулирование интернета в России
В других СМИ
Реклама
Фото
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
13
Фестиваль "Русское поле" в Москве
6
Арбуз весом почти 22 кг стал самым большим на арбузном фестивале в Волгоградской области
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Грузии число отравившихся на свадьбе возросло до 200
2
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
3
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и ветре в Москве
4
В Кремле исходят из того, что ночные сообщения о смерти Каримова не подтвердились
5
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
6
Полиция ищет водителя Mercedes с номером 666, сбившего двух человек в Москве
7
Работников гипермаркета "Окей" в Сургуте будут судить за отравление почти 200 человек
Темы дня
Реклама