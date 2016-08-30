Первые заморозки ожидаются в Центральной России 1 сентября

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Заморозки в ночные и ранние утренние часы ожидаются в северных районах Центрального федерального округа уже в начале сентября.
Как сообщили в Гидрометцентре РФ, 1 сентября в Ярославской области температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов.
С распространением холодного воздуха в Подмосковье ночная температура может опуститься в ночь на 1 сентября до плюс 3 градусов. На этой неделе в подмосковном поселке Черусти уже фиксировали температуру всего лишь 2,8 градуса выше ноля.
В прошлом году первые заморозки в Подмосковье отмечались 24 августа. Тогда в Павловском Посаде был зафиксирован минус 1, в Дмитрове, Волоколамске, Новом Иерусалиме - до 2 градусов ниже нуля, в районе поселка Черусти, который называют "полюсом холода" Подмосковья, воздух остыл до минус 4 градусов.