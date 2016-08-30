ЛИПЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрел Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей "Сосновый бор" в Липецке и принял участие в церемонии передачи региону 11 новых автомобилей скорой помощи.

О работе центра главе правительства рассказала его директор Татьяна Андреева. Премьер осмотрел помещение, где инвалидов и пожилых людей обучают различным профессиям, в том числе, плетению корзин, ремонту обуви, маникюру, швейному делу, парикмахерскому искусству, а также навыкам обращения с компьютером. Также премьер посетил спортивно- реабилитационный комплекс центра. Здесь он передал директору Татьяне Андреевой сертификат на аппарат для реабилитации инвалидов. Кроме того премьеру показали занятия по иппотерапии.

После этого премьер принял участие в церемонии передачи на баланс региона 11 новых машин скорой помощи. Некоторые автомобили глава правительства осмотрел лично. О своем намерении лично проверить оперативность передачи новых машин в ряде регионов Медведев говорил на одном из недавних совещаний.

Своими впечатлениями от визита глава правительства поделился на встрече с жильцами центра. Он назвал это учреждение "абсолютно уникальным". Премьер заверил, что развитие аналогичных центров в стране будет продолжено и отметил необходимость стремиться сделать их такими же качественными, как "Сосновый бор".

В завершение Медведев сделал первую запись в Книге для посетителей центра, пожелав всем его жителям здоровья и успехов во всем. От лица ветеранов главе кабмина подарили икону Владимирской Божьей Матери, вышитую одной из жительниц центра.